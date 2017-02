Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

28.02.2017

245

0 28.02.2017245

Ob er direkt von der Rosenmontagsparty am Luitpoldplatz kam ist ungewiss, "aber wahrscheinlich", wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Fest steht, dass ein 23-Jähriger nur wenige Meter weiter am Faschingsdienstag kurz nach Mitternacht in der Rosenberger Straße völlig außer Rand und Band geriet.

Er randalierte dort äußerst aggressiv, so die Polizei, packte einen Stuhl und warf diesen gegen ein geparktes Auto (rund 1000 Euro Schaden). Polizeibeamte ließen ihn in den Alkomaten pusten: Der Mann hatte über vier Promille intus.