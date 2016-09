Nachwuchs für Wasserwacht

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.09.2016

Mit einem Rückblick beendete die Wasserwacht am Wochenende die Badesaison im Waldbad. Der Vorsitzende Alfons Ostler nannte die Zahl von 280 Wachstunden und freute sich, dass es keine größeren Unfälle gab. Sorgen bereitet ihm allerdings die steigende Zahl der Nichtschwimmer.

Bürgermeister Michael Göth dankte für die gute Zusammenarbeit und sprach allen Wasserwachtlern ein großes Lob für ihr ehrenamtliches Engagement aus. Mit der Ortsgruppe begrüßte er fünf neue Wasserretter in ihren Reihen. Der Bürgermeister übergab die Urkunden an die Jugendlichen. Die Ortsgruppe trainiert in den Wintermonaten wieder in der Bereitschaftspolizei.