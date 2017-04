Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

"Das sind Oberpfälzer. Die haben einen klaren Verstand, und die schaffen das!" Der Regionalbischof hatte die Sachlage ebenso klar erkannt. Die evangelische Jugend im Dekanat baut sich am Knappenberg eine eigene Kirche. Beim Spatenstich zeigte sich: Es gibt jede Menge Unterstützer für das Projekt. Aber auch jede Menge Arbeit.

Christus als Baugrund

Alles ist möglich

Einweihung schon geplant Durch den steilen Giebel mit Glocke wird sie schon von weitem als besonderes Gebäude erkennbar sein: Die Jugendlichen freuen sich schon auf die eigene Kapelle neben dem Jugendhaus, die aber auch Wanderern offen stehen soll.



Und sie bekommen Hilfe. Schon fast 40 Baumspender tragen bei zur Holzkonstruktion. Die Bäume sind abgeholt und im Sägewerk. Auch Spender von Finanzmitteln helfen bei der Umsetzung. Immerhin rund 140 000 Euro sind für die Gesamtmaßnahme veranschlagt. Davon steuert die Leader-Förderung des Landkreises 83 000 Euro bei, 10 000 kommen vom Kreisjugendring.



Rund 20 000 Euro bringen die Jugendlichen in Eigenleistung auf: Sie graben die Fernwärmeleitung und leisten selbstverständlich viele Handlangerdienste beim Bau der Kapelle. Die Einweihung haben sie auch schon geplant: Sie ist vorgesehen für den 26. November 2017 um 13.30 Uhr. Der Rest muss durch Spenden aufgebracht werden. Das Kapellen-Spendenkonto bei der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg hat übrigens folgende Iban: DE43 752 617 00 0000 700 029. (ge)

Ich bin aber nicht überrascht, denn ich kenne diese Jugend! Regionalbischof Dr. Hans-Martin Weiss zu den Kapellenbauplänen der Dekanatsjugend

Ein "spiritueller Begegnungsraum" entsteht neben dem Jugendhaus, erläuterte Dekan Karlhermann Schötz. Er deutete den symbolischen Spatenstich "als Zeichen unserer Hoffnung, dass dieses Projekt Wirklichkeit wird". Es mache deutlich, dass die Jugend Grund zur Hoffnung für die Zukunft der Kirche gebe.Regionalbischof Dr. Hans-Martin Weiss zeigte sich beeindruckt vom Projekt "Jugend baut Kirche". "Ich bin aber nicht überrascht, denn ich kenne diese Jugend!", lobte er. Jesus Christus sei immer unser Baugrund, Grundstein und Basis unseres Lebens. Gemeinsame Gottesdienste in der neuen Kapelle, beten, singen, das alles werde Sinnbild des Lebens mit Christus sein.Die Kinder der Osterfreizeit umrahmten die Feier mit ihren Liedern, und Landrat Richard Reisinger, lokaler Schirmherr neben Landesbischof und EKD-Ratspräsident Heinrich Bedford-Strohm, sicherte die Unterstützung des Landkreises zu für dieses Mehrgenerationenprojekt. Die Verwurzelung seiner Gemeinde mit dem Jugendhaus am Knappenberg unterstrich Neukirchens Bürgermeister Winfried Franz, der ebenfalls Hilfe zusagte."Zuerst einzelne Ideen, dann aber eine gemeinsame Kirche", stellte Jana Stowasser das Projekt vor. Die Vorsitzende der Dekanatsjugendkammer schilderte in einem eigenen Text den Werdegang des Vorhabens und bekannte schließlich ehrlich: "Wir brennen dafür!" Auch die neue Leader-Managerin Maria Schmalzl und die Vorsitzende des Kreisjugendrings, Cornelia Bäuml, unterstrichen die Bedeutung des beispielgebenden Vorhabens der Dekanatsjugend. Der Dekan dankte allen Mitwirkenden aus der Jugend, besonders auch den drei Diakonen Bernd Deyerl, Tim Saborowski und Jürgen Weich sowie Architekt Sebastian Thiemann aus Hersbruck und den Freunden des Knappenberges."Lasset uns nun mit unserem Herrn Jesus Christus als Fundament unseres Glaubens gemeinsam den symbolischen Spatenstich tun", schloss Dekan Karlhermann Schötz - für ein Haus, in dem die Gemeinde vor allem aus jungen Menschen sich zusammenfinden sollen: "Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt!"