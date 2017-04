Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.04.2017

Die Ampel zeigt Rot. Und trotzdem donnert der Lkw einfach weiter durch den Fußgängerüberweg. Der Fahrer hat das Lichtzeichen nicht bemerkt, das neben der Straße am Lichtmasten hängt. Damit ist jetzt Schluss: In der Hofgartenstraße entsteht eine moderne, neue Anlage. Das freut nicht nur die Pestalozzi-Schule.

Bau in den Ferien

Es ist das Ergebnis intensiver Abstimmungen zwischen Verkehrsbehörde, Polizei, Stadt und dem Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach: Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wird die Fußgänger-Ampelanlage an der Hofgartenstraße modernisiert.Bauoberrat Stefan Noll kennt die Vorgeschichte genau: "Es gab laufend Beschwerden über Missachtung der Signale durch Kraftfahrer. Auch ein Unfall mit drei schwer verletzten Fußgängern passierte dort 2015." Offensichtlich übersahen Kraftfahrer ständig die Lichtzeichen am Fußgängerüberweg knapp vor beziehungsweise hinter der Meister-Kreuzung, weil sie sich zu stark auf die Haupt-Ampeln konzentrierten. "Außerdem", so Noll, "bestand seitens der Stadt die nachvollziehbare Forderung, die Signale aus statischen Gründen nicht mehr an den Straßenbeleuchtungsmasten zu belassen. Dies nahmen wir zum Anlass, die Anlage komplett zu erneuern und zu verbessern."Ziel der neuen Anlage ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit: bessere Erkennbarkeit der Signale durch Überkopf-Ampeln am Fußgängerübergang und ein zusätzliches "Vorsignal" aus Richtung B 85 kommend als Vorwarnung.Natürlich sollten beim Bau Beeinträchtigungen der Schulwege weitgehend ausgeschlossen werden, schon wegen der ungewohnten Situation mit den in der Bauphase seitlich versetzten Ersatzampeln. Also vereinbarten die Beteiligten, die Maßnahmen in den Osterferien auszuführen. Die Baufirma sei auch zuversichtlich, das zu schaffen, teilt Noll mit.Durch den Einbau einer neuen Steuerungstechnik und -elektronik ist die Ampel so ausgestattet, dass sie mit der benachbarten Anlage an der Meister-Kreuzung kommunizieren kann. "So wird sichergestellt, dass die Schaltzeiten der Fußgängerampel angepasst an die Meister-Kreuzung erfolgen können", freut sich der Bauoberrat. Für die Peitschenmasten werden übrigens Fertig-Fundamente verwendet, so dass kurze Bauzeit möglich ist. Noll beziffert die Kosten der neuen Anlage inklusive Tiefbau und Ersatzanlage während der Bauzeit auf rund 30 000 Euro. Gut angelegtes Geld, das steht schon mal fest. Denn vor allem die zahlreichen Schulkinder, die hier täglich zweimal queren, können so ein zusätzliches Sicherheitspaket gut gebrauchen.