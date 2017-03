Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Menschen mit Handicap in den Mittelpunkt zu rücken, ist das Ziel einer Aktion von City-Mail Weiden und Regensburg. Der Briefdienstleister griff für die VII. Kollektion seiner Markenserie auf Motive aus sozialen Einrichtungen der Region zurück (wir berichteten).

Aus den Mal- und Kunstkursen, die zu therapeutischen Zwecken besucht werden, wählte die Jury auch das Motiv "Landschaft" von Josef Schunert aus, der in den Jura-Werkstätten arbeitet. Die aktuelle Edition ist mit dem Titel "Kunst kennt kein Handicap" entstanden. Am Dienstag übergaben City-Mail-Vertreter einige Briefmarken-Erstbögen in der Einrichtung an der Eisenhämmerstraße.Seit 1. März gibt es die neuen Motive für die Briefmarken des privaten Briefdienstleisters. Entstanden sind sie in Zusammenarbeit mit Oberpfälzer Einrichtungen für Menschen mit Behinderung: den Jura-Werkstätten, der HPZ-Förderschule, Dr. Loew - Soziale Dienstleistungen, den Naab-Werkstätten und den Regensburger Werkstätten. Aus den eingesandten Bildern wählte City-Mail dann fünf Motive aus. Mit der neuen Serie will City-Mail einen eigenen Beitrag zur Inklusion leisten.Die neue Kollektion kommt in einer Erstauflage von über 333 000 Stück auf den Markt. Die Werkstätten und sozialen Dienstleister ermöglichen Menschen mit Behinderung einen normalen Arbeitsalltag. Wichtig sind aber auch die Angebote neben der Arbeit in den Werkstätten. Sozialpädagoge Robert Wendl betonte als Betreuer bei der Präsentation die Wichtigkeit von Kunstprojekten bei der Therapie von erkrankten Menschen. So könne ein guter Weg beschritten werden, um die Persönlichkeiten zu entwickeln und zu stabilisieren. Das vorgegebene Thema bei den Jura-Werkstätten lautete "Stimmungsbilder". City-Mail gehört zu den größten privaten Briefdienstleistern in Deutschland. Neben Geschäftskunden können auch Privatpersonen ihre Post mit City-Mail-Briefmarken ins komplette Bundesgebiet versenden. Erhältlich sind die Briefmarken in über 100 Verkaufsstellen, darunter auch die SRZ.