Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

16.03.2017

16.03.2017

In Amberg errichten die Jura-Werkstätten für 15,6 Millionen Euro einen Neubau. Und auch in Rosenberg stehen die Bagger in den Startlöchern. An der Eisenhämmerstraße entsteht eine neue Halle für das Lebenshilfe-Team Jura-Grün.

Eigener Bau notwendig

Fertig bis Ende 2017

Zahlen Hallengröße: 575 m²



Sozialtrakt: 230 m²



Grundstück: circa 5000 m²

Auch wenn die Baukosten von unter einer Million Euro weit bescheidender ausfallen, wird dieser Neubau sehnsüchtig von der Gruppe erwartet. Zunächst waren die Gärtner und ihre insgesamt 16 Menschen mit Behinderung, die dort mitarbeiten, auf dem jetzigen Baugelände für die neue Werkstatt untergebracht. Seit Baubeginn fanden sie ein Ausweichquartier auf einem Gelände in Sulzbach-Rosenberg ohne Unterstellmöglichkeiten oder Halle."Der eigenständige Bau von JuraGrün wurde notwendig, da sich die Hygiene, Bio- und Gefahrstoffvorschriften für den Garten- und Landschaftsbau in einem eigenständigen Gebäude leichter umsetzen lassen", informierte Lebenshilfe-Vorsitzender Eduard Reisinger. Da sich das Grundstück in der Eisenhämmerstraße in Rosenberg schon im Besitz der Jura-Werkstätten befand, habe sich dies für das Vorhaben gut angeboten.Auf dem Gelände entsteht eine Halle, um Gerätschaften, Werkzeuge, Arbeitsmaschinen und Materialien für den Garten- und Landschaftsbau unterstellen zu können. Außerdem sind Technik-, Schulungs-, Aufenthalts-, Büro- und Sozialräume vorgesehen. Auf dem Gelände wird es neben einer Betriebsfläche mit Schüttgutboxen und einen Waschplatz für Fahrzeuge auch Mustergärten für Kunden geben.Die Fertigstellung ist bis Ende 2017 geplant. Bis auf eventuelle Asphaltierarbeiten werden die Außenanlagen wie Pflanzungen und Pflaster in Eigenregie erstellt.