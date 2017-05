Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.05.2017

3

0 15.05.2017

Beim Förderverein des städtischen Jugendtreffs Hängematte standen Neuwahlen an. Die Mitgliederversammlung traf sich hierzu im Brauereigasthof Sperber. Der amtierende Vorsitzende Erwin Rösel trat nicht mehr an. Auf ihn folgt nun Yvonne Rösel.

Finanzielle Unterstützung

(phl) Als Stellvertreter wurde Philipp Rösel gewählt. Für die Zukunft gelte es für den Verein, den Jugendtreff weiterhin tatkräftig zu unterstützen. Man freue sich auf eine gute Zusammenarbeit mit der Hängematte, so die Führung.Nach vier Jahren war für Erwin Rösel nunmehr Schluss. Der Vorsitzende des Fördervereins kandidierte auf eigenen Wunsch nicht mehr für das Amt, gehört dem neuen Vorstand jedoch weiterhin als Beisitzer an. Seine Nachfolgerin Yvonne Rösel machte bei ihrer Schlussrede klar, der Förderverein der Hängematte sei für den Jugendtreff weiterhin sehr wichtig, die Arbeit des Vereins unverzichtbar. Dies gelte es jedoch wieder vermehrt in die Öffentlichkeit zu tragen. So werde zum Beispiel die für die Hängematte so wichtige Teilzeitkraft durch den Förderverein wesentlich mitfinanziert.Finanziell und auch tatkräftig wolle man die Hängematte weiterhin unterstützen. Diese befinde sich auf einem guten Weg. Wichtige Modernisierungen und ein neues Konzept des Jugendtreffs wurden von der Vorsitzenden positiv beurteilt. Dank der Mitgliedsbeiträge und zusätzlicher Spendeneinnahmen sieht sich der Förderverein derzeit gut aufgestellt.Handlungsbedarf bestehe jedoch auch bei den eigenen Mitgliedern. Da man als Förderverein bisher oftmals eher im Hintergrund wirke, wolle man zukünftig wieder vermehrt in die Öffentlichkeit treten. Dies solle vor allem auch ein Zeichen für die eigenen Mitglieder sein. Veranstaltungen und Aktionen will man in der nächsten Vorstandssitzung (Datum steht noch nicht fest) besprechen.Auch Bürgermeister Michael Göth zeigte sich mit der Entwicklung im Jugendtreff zufrieden und sprach auch dem Förderverein seinen Dank für das geleistete Engagement aus. Göth gehört dem Verein als Gründungsmitglied an.Neben der finanziellen Unterstützung der Hängematte wurden in den vergangenen Jahren auch wieder zwei Brunches dort abgehalten, einer unter dem Motto "Türkisch" und einer unter dem Motto "Böhmisch". Der scheidende Vorsitzende Erwin Rösel bedankte sich hier noch einmal bei allen Mitwirkenden für ihre Hilfe. Beim türkischen Brunch wurden die Mitglieder durch türkischstämmige Mitbürger unterstützt, beim böhmischen Brunch brachte sich Nadja Meier vom "Centro" mit ein.Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzende Yvonne Rösel; 2. Vorsitzender Philipp Rösel; Schriftführerin Renate Dümmler; Kassier Karl Siegert; Beisitzer Marianne König, Rosi Malz, Erwin Rösel und Dr. Peter Lehner; Revisoren Josef Krapp und Helmut Münch.