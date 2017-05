Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

05.05.2017

05.05.2017

"Nur die Besten kommen zur Polizei", sagt Roland Gaßner, der Leiter des Stabsbereichs Ausbildung der Bereitschaftspolizei. Bei ihr schlägt gerade ein neuer Jahrgang die Laufbahn der Ordnungshüter ein.

Bürgermeister Michael Göth begrüßte die Auszubildenden offiziell in der Stadt. Der Rathaussaal war gesteckt voll von jungen Leuten in blauen Uniformen. Immerhin ist die VII. Abteilung mit Abstand die größte Polizeidienststelle in Bayern. Rund ein Drittel der 572 neu eingestellten Polizeianwärter sind hier stationiert."Für Sie beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt", hörten sie von ihrem obersten Ausbilder. Sie müssten jetzt ihre Persönlichkeit entwickeln und lernen, ihr Leben alleine zu führen. Auch das Leben in der Gemeinschaftsunterkunft, die notwendige Rücksichtnahme und das Einhalten von Regeln sei für die meisten etwas Neues. Aber auch Freundschaften fürs Leben könne man bei der Ausbildung schließen.Bürgermeister Michael Göth führte die neuen Mitbürger in die über 1000-jährige Geschichte Sulzbach-Rosenbergs ein. Nach der Schließung des Erzbergbaus und dem ersten Konkurs der Maxhütte sei die Ansiedlung der Bereitschaftspolizei im Jahr 1990 ein wichtiges Zeichen für den Umbau zum Dienstleistungszentrum gewesen.Das Stadtoberhaupt warb darum, die Möglichkeiten und Angebote der Stadt zu nutzen. Insbesondere das Altstadtfest, aber auch das Annabergfest seien Höhepunkte im städtischen Leben.Erster Hauptkommissar Oliver Mignon, der Leiter des Ausbildungsseminars und selbst gebürtiger Sulzbach-Rosenberger, hieb in die gleiche Kerbe, indem er den Polizeianwärtern nahelegte, nicht immer vom Autobahnzubringer gleich nach rechts in die Abteilung abzubiegen, sondern auch die Einkaufsmöglichkeiten und die Gaststätten in der Stadt zu nutzen.