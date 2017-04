Neugierige Besucher in der Backstube

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

11.04.2017

Die größeren Mädchen und Buben des Kindergartens Guter Hirte besuchten die Bäckerei Strobel (Pirnermühle) in Rosenberg. Die neugierigen Gäste bestaunten die großen Rührschüsseln, die riesigen Öfen und all die anderen Geräte in der Backstube.

Die Bäcker nahmen sich sehr viel Zeit, alles genau zu erklären und die Fragen zu beantworten. Anschließend durften die Kinder selbst Osterhasen formen. Während der Backzeit bekamen die Kinder eine kleine Brotzeit. Ihre Werke nahmen die Kinder dann mit in den Kindergarten, um sie dort auch zu verzehren.