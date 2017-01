Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

16.01.2017

16.01.2017

Im Dr.-Stephan-Kastenbauer-Haus starteten Bewohner und Besucher mit Musik- und Liedbeiträgen der Berufsfachschule für Musik in das neue Jahr. Passend als Einleitung diente das "Winter-Thema" aus den Vier Jahreszeiten von Vivaldi, gespielt von einem Violinen-Ensemble mit Klavierbegleitung.

Diakonie-Vorstand Stefan Strauß bedankte sich bei allen Mitarbeitern und den Ehrenamtlichen für den segensreichen Dienst und die gute Arbeit im Seniorenzentrum am Annaschacht. "Ein wesentlicher Grundgedanke Luthers war die aus der Bibel abgeleitete Rechtfertigungslehre. Die Liebestätigkeit der Diakonie begründet sich im Wesentlichen in diesem Grundgedanken und bezieht ihren Auftrag daraus", betonte er.Bürgermeister Michael Göth brachte beste Wünsche für Einrichtung und Bewohner. Auch stellvertretende Landrätin Brigitte Bachmann sagte: "Im Kastenbauerhaus haben Sie Ihren Platz gefunden!" Das Vokal-Ensemble der Berufsfachschule für Musik unter der Leitung von Jürgen Nennemann bot mit ihren Liedbeiträgen "Am Brunnen vor dem Tore" von Franz Schubert sowie "Kommt ihr G'spielen" von Melchior Franck einen wahren Hörgenuss. Mit dem Abendlied aus den "Nocturnos" von Mozart leitete der Chor über zu einer Feier, bei der Einrichtungsleiterin Liane Breckner und alle Gäste auf eine gute Zukunft anstießen.