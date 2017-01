Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.01.2017

14.01.2017

Sie helfen gerne und unbürokratisch, vor allem in der Nachbarschaft, und jede Spende an MEINE ist gut angelegt: Die Initiative "Menschen in Not erreichen" zog ihre Jahresbilanz im Café Schmidt am Loderhof.

Wichtige Abwechslung

Umfassender Dank

Bei den Neuwahlen wurde der bisherige Vorstand bestätigt: Vorsitzender bleibt Manfred Lilla, Stellvertreter Kurt Falk, Kassier Christian Nerlich und Schriftführerin Lisa Nerlich.Vorsitzender Manfred Lilla erwähnte in seinem Rückblick die Hilfen für Bedürftige im vergangenen Jahr. "Wir finanzierten zum Teil ein Schülerfrühstück an der Krötenseeschule. Kindern in der Frühförderstelle und in den Kindergärten überreichten wir Geschenke, auch Kleidung und Schuhe."Die Bewohner des St.-Barbara-Seniorenheimes lud die Initiative zu Kaffee und Kuchen ins Café Schmidt, um Abwechslung in deren Heimleben zu bringen. Mit Bewohnern der Loew-schen Einrichtung verbrachten die Helfer einen gemütlichen Grillnachmittag in der Villenstraße. Ein Junge erhielt einen Zuschuss für die Reittherapie. "Und die Reparatur eines undichten Daches über einem Unterstellplatz für Spielgeräte eines Kindergartens war für die Mitglieder kein Problem", zeigte sich Manfred Lilla stolz auf das Erreichte. Unter einem neuen Dach aus Aluminiumblech stehen die Spielsachen der Kinder in den nächsten Jahren im Trockenen.Er klärte aber auch darüber auf, wo das Geld herkam: "Dass wir das alles leisten konnten, verdanken wir der großzügigen Unterstützung vieler privater Spender und unserer ortsansässigen Unternehmen und Geschäften wie die Firma Schulte und Falk, den Siedlergemeinschaften Feuerhof, Lerchenfeld und Rosenberg, der Pächterin des Café Schmidt, Monika Metzner mit einer tollen Tombola."Dazu kamen ein großer Geldbetrag aus dem Nachlass eines Sulzbacher Bürgers sowie Spenden von Raumausstattung Helmut Pilhofer, TEKA, Amberger Werkzeugbau (Familie Schubert), Malermeister Thomas Stubenvoll und nicht zuletzt den Mitgliedern von Schall'ke 62. "Ein Herr aus Sulzbach-Rosenberg hat zu seinem 70. Geburtstag keine Geschenke angenommen, sondern um Geldspenden gebeten, die er uns dann übergeben hat", erzählte der Vorsitzende.Ihnen allen galt Dank, ebenso den vielen Bürgern der Stadt, die das ganze Jahr über durch Aufstellen der Spendendosen und Werbung das Ziel unterstützten, Bedürftigen in unserer Region zu helfen. Dank sagte die Initiative auch Fußpflege Hudey-Deisel, Haushaltswaren Munker, Friseursalon Karin Rosenberger, Blumen-Pürzer, Mineralöle Heldrich, Bianca Ambros, Uhren-Schmuck Blendinger, Pirner-Mühle, Bäckerei Strobel, Metzgerei Rötzer und Möbel-Münch."Selbstverständlich", so informierte Lilla abschließend, "werden alle Angaben Bedürftiger streng vertraulich behandelt. Vielen fehlt der Mut oder aus Scham sprechen sie nicht über ihre Nöte. Sollten in Ihrer Nachbarschaft Bedürftige wohnen, so ermutigen Sie diese, sich an uns zu wenden."In diesem Jahr wird MEINE auf der Handwerkermesse in der Berufsschule vertreten sein, es ist wieder ein Nachmittag mit den Senioren des St.-Barbara-Heimes und der Loew-schen Einrichtung geplant, ebenso ein Info-Stand beim Besenfest.