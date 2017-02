Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.02.2017

0 09.02.2017

Nach 22 Jahren als Vorsitzender und zuletzt zwei Jahre als Vize erklärte Gerd Hirt bei der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Sulzbach-Rosenberg seinen Rücktritt.

Wahlen Vorsitzender: Klaus Herbst.



2. Vorsitzende: Marianne Zangl.



Schriftführer: Gerd Ponkratz.



Kassenwartin: Irmgard Doleschal.



Beitragseinzug: Manuela Schneider; Beisitzer: Adolf Himmerer, Anneliese und Karl Fersch; Reisen: Hildegard und Walter Pfannenstein; Revisoren: Hans Gmeiner und Anneliese Fersch.

Er hat den Verein in all den Jahren maßgeblich geprägt und viele Impulse gesetzt. Er verstand es stets, sein Fachwissen über Sortenwahl, Pflege und Veredlung von Rosen sowie neueste Verfahren bei Schnitt und Veredlung von Obstbäumen zu vermitteln. Es war ihm ein Anliegen, geeignete Personen an den Vorstand heranzuführen und so eine kontinuierliche Weiterarbeit beim OGV sicherzustellen. Vorsitzender Klaus Herbst würdigte die Verdienste von Hirt und schlug vor, ihn zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Dies geschah einstimmig unter großem Beifall. Die Jahresberichte des Vorstands konnten auf ein ereignisreiches Jahr verweisen. Auch der Kassenbericht war erfreulich: Eine im Vorjahr angedachte Beitragserhöhung war Dank einiger Spenden nicht nötig. Die Entlastung des gesamten Vorstands fiel einstimmig aus.Flora und Fauna des Jahres 2017 wurden in Wort und Bild von Gerd Ponkratz vorgestellt. Gerd Hirt zeigte zum Abschluss eine Dia-Schau über das Vereinsgeschehen im vergangenen Jahr und bot an, auch weiterhin für spezielle Aufgaben im Vereinsleben zur Verfügung zu stehen.