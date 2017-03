Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

"Wenn jetzt die Maxhütte noch zu riechen wäre, wäre alles so wie früher", meint der Mann und blickt zufrieden auf das Blechschild in seinen Händen: Es ist ein SUL-Kennzeichen für sein Auto, und jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Seit fast vier Jahren gibt es die Taferln wieder, sie werden stets beliebter. Über 22 Prozent aller Herzogstädter Fahrzeuge besitzen schon eins. Warum ist das so?

Nicht nur SUL Neben den nostalgischen Kennzeichen der Herzogstadt hat die Zulassungsstelle des Landkreises auch noch andere, früher im Randbereich angesiedelte Kennzeichen, wieder ausgegeben. Auch das ist rechtlich möglich. Es handelt sich seit 2013 um 69 BUL-Kennzeichen, 98 ESB- und 62 NAB-Schilder. (ge)

Drei Fragen an Landrat Richard Reisinger Was hat Sie bewogen, damals die Gesetzesänderung zu nutzen und die SUL-Kennzeichen wieder zuzulassen?



Richard Reisinger: Für mich war klar, dass ich, als das Gesetz es ermöglichte und positive Beurteilungen vorlagen, diese Chance ergreifen würde. Als gebürtiger Sulzbacher sah ich hier auch eine gewisse moralische Bringschuld gegeben. Einige Landrats-Kollegen, die ähnliche Aktionen mit Altkennzeichen in ihrem Gebiet erst ablehnten, sind inzwischen auch alle dazu übergegangen, sie zu ermöglichen.



Gab es Probleme in der Verwaltung?



Nein, alles lief reibungslos. Die technischen Voraussetzungen für die Bewältigung des ersten Ansturms wurden geschaffen, jetzt hat sich alles weitgehend normalisiert. Ich als Landrat habe allerdings privat wie dienstlich selbstverständlich ein AS-Kennzeichen. Das gehört sich einfach so.



Welche Rückmeldungen haben Sie aus der Bevölkerung?



Sehr gute. Vor einiger Zeit traf ich sogar einen Senior, der sich dafür von ganzem Herzen bedankte und mich dann spontan umarmte. Sicher, diese Sache heilt nicht die Wunden der Gebietsreform. Aber sie ist etwas Balsam auf die Seele. (ge)

"Es muss nicht alles Sinn haben, was Spaß macht!", meint Christian Luber und grinst. Er ist seit zwei Jahren Leiter der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises. Doch er hat den Start der SUL-Aktion 2013 schon mitbekommen. "Die Internetfreigabe startete um 21 Uhr am 11. Juli, und dann setzte ein beispielloser Run ein", berichtet der Beamte. Alleine bis Ende Juli gab es 143 Umkennzeichnungen auf SUL, das Wartezimmer war voll. Insgesamt 628 inklusive der Umkennzeichnungen wurden es dann 2013, und die nächsten Jahre brachten noch mehr Geschäft: 827 insgesamt 2014, 600 im Jahr 2015, 610 im vergangenen Jahr, und heuer sind es auch schon wieder 114. Eine stolze Zahl, die sich inzwischen auf gut 3600 "SULerer" summiert, das entspricht 22 Prozent der rund 16 100 Fahrzeuge, die in der Herzogstadt aktiv sind. Etwa 600 davon zählen übrigens zum Altbestand aus der Ur-SUL-Zeit vor 1972 - meistens Traktoren, Anhänger, Motorräder und ähnliches.Im gesamten Landkreis macht sich das freilich kaum bemerkbar. Nur rund 3,5 Prozent der gut 104 000 aktiven Fahrzeuge sind mit einem solchen Kennzeichen bestückt. Aber das macht den Einwohnern der größten Stadt im Landkreis gar nichts aus. Sie melden zwar jetzt weniger Altfahrzeuge um, dafür entscheiden sich immer mehr Neuwagenkäufer für das Nostalgie-Schild.Aussuchen kann sich der Interessent bem Landkreis seine Kombination übers Internet. Ein Buchstabe und beliebige, bis zu dreistellige Zahlenkombinationen sind für Privatleute möglich - zwei Buchstaben (meistens SUL-RO) gehören den Kommunalfahrzeugen. Das wird wohl auch noch länger so bleiben, denn der Vorrat an Möglichkeiten ist auch bei nur einem Buchstaben sehr groß. Lediglich I, O und Q sind aus Gründen der Verwechslungsgefahr ausgenommen. Sieben Tage oder unter Umständen auch länger bleibt ein über die Homepage ausgesuchtes Kennzeichen reserviert. 10,20 Euro für ein Wunschkennzeichen und 2,60 Euro Gebühr werden dann fällig - für jeden echten Fan ein Klacks.Was sind das nun für Gründe, die einen Herzogstädter bewegen, sich für SUL zu entscheiden? Fragen wir einfach Herbert Feicht. Der 56-Jährige saß seinerzeit am 11. Juli 2013 am Computer und wartete geduldig, bis der Buchstabe Z freigeschaltet wurde. Dann schlug er zu: SUL-Z 328 steht für den Z-3-BMW mit 2,8 Litern Hubraum. Beim Schilder-Drucken in Amberg am nächsten Tag war er dann sogar der Erste. "Das ist halt ein Gag, aber für einen Sulzbacher gehört es sich eben, mindestens ein solches Schild zu haben. Und wenn es nur ein Saison-Kennzeichen ist", meint Feicht, der aber auch mit AS-Nummern keine Probleme hat.Andere Autofahrer dagegen setzen auf zwei Buchstaben, meist die Initialen des Vor- und Nachnamens. Das ist aber lediglich bei AS möglich und hat natürlich eine Menge Freunde, wie jeder weiß. Den SUL-Freunden bleibt nur ein Buchstabe. Viele Ältere nutzten sogar die Chance, ein früher schon besessenes Schild wieder zu bekommen. Nostalgie in Reinkultur.