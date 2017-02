Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.02.2017

02.02.2017

(bt) Im Gegensatz zum Testament, das den letzten Willen eines Menschen darstellt, handelt es sich bei einer Vorsorgevollmacht um den "vorletzten Willen", erläuterte die Notarin Dr. Katja Rödiger in der Jahreshauptversammlung des Arbeiterkameradschaftsvereins (wir berichteten). Mit dieser Vollmacht werde geregelt, wer sich um meine Angelegenheiten in meinem Sinne kümmere, wenn man selbst gesundheitsbedingt dazu nicht mehr in der Lage sei.

Auch wenn oft die Meinung vertreten werde, dass in einem solchen Fall, automatisch Angehörige wie Ehemann oder -frau, Eltern oder Geschwister zuständig seien, sei dies nicht der Fall. Wenn keine Vorsorgevollmacht vorliege, könne das zuständige Gericht jede Person als Betreuer einsetzen.Dem Bevollmächtigten könne man dazu berechtigen, Vermögensangelegenheiten und persönliche Angelegenheiten zu regeln. Eine Ausnahme stelle das Testament dar. Zwar sei es möglich, so die Notarin, mündlich eine Vorsorgevollmacht zu erteilen, aber aus Beweisgründen sollte dies schriftlich erfolgen. Bei Grundbesitz oder einem Unternehmen sollte dies bei einem Notar geschehen. Wichtig sei, dass eine Vorsorgevollmacht jederzeit widerrufen werden kann. Sinnvoll sei es, Angehörige und den Hausarzt darüber zu informieren, wenn eine Vorsorgevollmacht ausgestellt wurde.Grundsätzlich müsse nach der Berufsordnung für Ärzte jede medizinische Behandlung unter Wahrung der Menschenwürde und unter Achtung der Persönlichkeit, des Willens und der Rechte der Patienten, insbesondere des Selbstbestimmungsrechts, geschehen, informierte Dr. Armin Rüger. Diese Selbstbestimmung könne durch die Erstellung einer individuellen Patientenverfügung erfolgen.Diese sollte beinhalten, wie die medizinische Diagnostik, Behandlung und Pflege auszusehen habe. Niemand sei verpflichtet, eine Patientenverfügung zu erstellen, aber wenn keine vorliege, sei es möglich, dass der Betreffende künstlich ernährt werde, auch wenn er das vielleicht nicht gewollt hätte.