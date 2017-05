Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Es war glücklicherweise relativ wenig los: Das Frühlingsfest lief von Samstag, 20. Mai, bis Sonntag, 28. Mai auf dem Dultplatz. Wie Polizei-Inspektionsleiter Michael Kernebeck der SRZ erklärte, sei die Polizeiinspektion im Hinblick auf die Sicherheitslage mit dem Festverlauf zufrieden. "Nennenswerte Sicherheitsstörungen gab es während des Festbetriebes an insgesamt sieben Tagen nicht, sicherlich auch ein Verdienst des ständig anwesenden Sicherheitsdienstes."

Auf dem Festplatz selbst kam es lediglich in der Nacht zum Sonntag, 21. Mai, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Pärchen. An diesem Sonntagabend versuchte auch ein 13-jähriger Junge, mit pyrotechnischen Gegenständen in das Festzelt zu gelangen und wurde dabei vom Sicherheitsdienst angehalten (wir berichteten). Alle weiteren polizeilich relevanten Vorgänge spielten sich eher im Umfeld des Dultplatzes ab, wo sich die Polizei mit einer Schlägerei zwischen zwei 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen, mit einem abgebrochenen und entwendeten Mercedes-Stern und beim Trafohaus am Hitzelmühlweg mit einer besinnungslosen 14-jährigen Schülerin beschäftigen musste.Schließlich wollten in der Nacht zum vergangenen Sonntag zwei junge Männer im Alter von 20 Jahren einen 18-jährigen Schüler und dessen Bekannte daran hindern, vom Frühlingsfest heimzufahren. Die beiden 20-Jährigen stellten sich vor den Wagen des jungen Mannes und versuchten auch, die Autotüren zu öffnen. Bei der Aktion wurde die Motorhaube des VW-Golf verbeult, Sachschaden etwa 500 Euro. Die beiden erheblich alkoholisierten jungen Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr und Sachbeschädigung.