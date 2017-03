Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

03.03.2017

4

0 03.03.2017

Einen besonderen ökumenischen Auftakt zum Gedenkjahr der Reformation setzen am Sonntag, 12. März, um 17 Uhr in der Marienkirche die beiden Gemeinden Christuskirche und St. Marien. Die Dekane Walter Hellauer und Karlhermann Schötz betonen im Vorfeld den ökumenischen Akzent, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Gerade in der hiesigen Region habe die geschichtliche Konstellation vielerorts gegenseitige Verletzungen zwischen Lutheranern und Katholiken hinterlassen. Manche lägen noch gar nicht so weit zurück. Das könnten manche Sulzbacher sogar noch aus persönlichen Erfahrungen berichten. Der Taufstein in der ehemaligen Simultankirche St. Marien (heute katholisch) lege beispielsweise davon ein beredtes Zeugnis ab, indem dort über Jahrzehnte hinweg keine Taufen stattgefunden hätten.Der Gottesdienst "Erinnerungen heilen" widmet sich deshalb schmerzhaften Folgen der Reformationszeit, ebenso dem Verharren in Vorurteilen und Abgrenzungen bis in die Gegenwart. Aber es geht nicht nur um Erinnerung, sondern auch darum, was in der Ökumene schon erreicht worden sei. Ein Gottesdienst wie dieser wäre noch vor Jahrzehnten auch in Sulzbach undenkbar gewesen.Umso mehr laden die beiden Geistlichen alle ökumenisch aufgeschlossenen Menschen dazu ein. Kirchenmusikalisch gestalten den Gottesdienst Gruppen aus beider Gemeinden.