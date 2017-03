Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.03.2017

Mit dem Busfahren kennen sich die Elftklässler des Sulzbach-Rosenberger Gymnasiums aus. Jetzt nutzen sie ihr Fachwissen für ein Projekt, das den Fahrplan des Öffentlichen Nahverkehrs ganz schön durcheinanderwirbeln könnte.

Viele Gedanken gemacht

Für künftige Pläne

Dass man so ein Netz immer auch noch etwas verbessern kann, scheint nicht gerade abwegig. Das P-Seminar Geografie der Q 11 des Herzog-Christian-August-Gymnasiums (HCA) hat sich nun als Aufgabe unter dem Thema "Busverbindungen" die Planung und Optimierung des Fahrplans des Zweckverbands Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) in und um Sulzbach-Rosenberg gestellt.Wie Seminarleiter Oberstudienrat Stefan Hüttl beim Pressegespräch erläuterte, habe sich das Seminar bereits im Vorfeld ausführlich Gedanken zur Thematik gemacht. Schließlich sei man überein gekommen, sich in vier Arbeitsgruppen mit den einzelnen Fragestellungen auseinanderzusetzen.Hier untersuchen die Schüler mögliche Nacht-Ziele, wie etwa Discotheken oder andere Veranstaltungsorte, und deren Anbindung an Stadt und Dörfer. Mit Fragebögen wollen sie hier die jeweiligen Wünsche für Verbesserungen herausfinden. Nachgegangen soll dabei aber auch der Frage werden, wie etwa das bestehende Angebot "Nachtschwärmer" genutzt werde.Zielobjekte sind hier die Sulzbach-Rosenberger Schulen mit 9. Klassen aufwärts. Dort sollen die Jungs und Mädels nach ihrer Zufriedenheit mit dem Busangebot befragt werden. Zudem geht es den HCA-Gymnasiasten um die auswärtigen Anbindungen, die Erreichbarkeit von Bussen am Nachmittag und die generelle Auslastung.Nicht ausgespart wird vom P-Seminar im Fach Geografie auch die Situation in den Kernbereichen der Herzogstadt. In diesem Feld wird es um die Zufriedenheit mit den Haltstellen (Standorte und Dichte), das persönliche Fahrverhalten oder die Tarife gehen. Zur Ermittlung der Ergebnisse denkt die Gruppe an eine Fragebogenaktion.Auch Arbeitnehmern und Studenten bietet sich als Alternative der öffentliche Personennahverkehr. Hier soll die Zufriedenheit mit dem Angebot erkundet werden, oder ob es Sinn machen würde, andere Taktungen oder Routen einzurichten. Zusätzlich haken die Schüler bei Preisen und Tarifen für die Verbindungen nach.Hans-Jürgen Haas, Geschäftsführer des Zweckverbandes Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS), freut sich beim Pressegespräch am Herzog-Christian-August-Gymnasium, dass sich die Schüler dieser Thematik in einem P-Seminar angenommen haben. Der direkte Draht zu Schülern oder Erwachsenen als Betroffene werde sicher viele verwertbare Ergebnisse liefern, ist Haas überzeugt. "Die Ergebnisse werden wir sicher in unsere künftigen Planungen einfließen lassen. Auf dieser Grundlage werden wir überlegen, ob wir mit Zusatzfahrten oder neuen Leistungen unser Angebot verbessern können."Die Befragungen laufen in den nächsten Tagen in der Stadt und im Umland an. Mit den Ergebnissen wird dann im Juni gerechnet.