Sulzbach-Rosenberg

14.05.2017

Der gelernte Koch Alex Erkart will mit seinem Team um Mutter Natalia Obinotschni wieder an glorreiche Zeiten im Kettelerhaus anknüpfen. Er freut sich auf einen großen Gästekreis und versicherte, dass ihm Qualität, Frische und festliche Dekorationen besonders am Herzen liegen. Das gelte genauso für seinen Partyservice und alle Festlichkeiten wie etwa Hochzeiten, Geburtstage oder Kommunionen, für die das Kettelerhaus schon immer genutzt wurde.Vertreter der Pfarrgemeinde begrüßten die neuen Wirtsleute mit Brot und Salz, Vereinsvertreter sprachen Glückwünsche und die Freude auf gute Zusammenarbeit aus. Abgerundet wurde das Ereignis mit der Enthüllung von Bildern des Künstlers Gerd Seidel , die das Ambiente im Saal bereichern. Für die musikalische Umrahmung sorgte eine Kapelle des Trachtenvereins Stamm.