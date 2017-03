Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.03.2017

2

0 09.03.2017

(Ihr) Gedanken zur Ökumene standen bei den KAB-Senioren aktiv der Pfarrei Herz Jesu Rosenberg auf der Tagesordnung. Vorsitzende Gerlinde Hering begrüßte im Pfarrsaal des Kettelerhauses den Referenten, Pfarrer Saju Thomas.

Er ging zu Beginn der Herkunft des Begriffes nach. Das Wort Oikumene kommt aus dem Griechischen und heißt "das Bewohnte". Es wurde als Synonym für den ganzen Erdkreis verwendet.Heute gibt es orthodoxe, katholische, anglikanische, evangelische und apostolische Kirchen sowie apostolische Kirchen und Religionsgemeinschaften, russische einheimische nicht orthodoxe Gruppen, Nicht-Trinitarier und Dissenter.Die erste Spaltung in der römischen Kirche markiere im Jahr 1054 die Trennung der orthodoxen Kirchen von Rom. Die zweite Spaltung in der römischen Kirche wurde 1547 besiegelt. Mit seinen Beschlüssen verwarf das Konzil von Trient die evangelischen Glaubenssätze. Bereits um die Mitte des 16. Jahrhunderts gab es einen theologischen Dialog zwischen Lutheranern und dem ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel.Im 19. Jahrhundert wurde die evangelische Allianz gegründet. Im CVJM entstand der Begriff einer "ökumenischen Gesinnung", der auch das 20. Jahrhundert prägte. Pfarrer Saju Thomas definierte Ökumene als "ein Haus mit vielen Wohnungen". Und er sagte: "Das Haus, das viele Kirchen und Gemeinschaften hat, umspannt die ganze Welt."2003 kam es in Deutschland zum ersten ökumenischen Kirchentag; 2010 folgte in München der zweite. 2005 und 2006 führte Papst Benedikt XVI. bei Besuchen in seinem Heimatland Gespräche zwischen den Konfessionen. Heute gibt es zwischen den Kirchen eine Reihe von institutionellen und informellen Kontakten. Das Forum der Ökumene sind die Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen in Deutschland.