Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

24.02.2017

Vor Wolfgang Bruder steht ein Playmobil-Männchen. Nicht irgendeines, sondern Martin Luther. Der große Reformator erobert die Kinderzimmer. Luther als Shooting-Star im Jubiläumsjahr der Reformation. Der Pfarrer der Christuskirche ist überzeugt: Auch 500 Jahre nach dem Thesenanschlag hat Luther dem modernen Menschen etwas zu sagen - sehr viel sogar.

Zu Gott und zum Glauben

Glück ist nicht käuflich

"Das lustigste, was ich gesehen habe, ist eine Schablone, die man auf den Cappuccino auflegt und mit Kakao bestäubt - dann hat man eine Luther-Rose auf dem Milchschaum", sagt Pfarrer Wolfgang Bruder von der evangelischen Christuskirche.



"Das lustigste, was ich gesehen habe, ist eine Schablone, die man auf den Cappuccino auflegt und mit Kakao bestäubt - dann hat man eine Luther-Rose auf dem Milchschaum", sagt Pfarrer Wolfgang Bruder von der evangelischen Christuskirche. Er freut sich besonders über das Playmobil-Männchen. Ein Grund ist, dass Luther, der als Spielfigur millionenfach produziert wird, somit in die Kinderzimmer gelangt. "Da werden manche Kinder ihre Eltern dann fragen: Luther, wer ist das überhaupt?" Es gibt aber noch einen persönlichen Grund für Bruders Freude: Er ist mit dem Besitzer der in Zirndorf beheimateten Spielwarenfabrik zur Schule gegangen.



Den Plätzchenausstecher mit Luthers Konterfei hat Bruder von seiner Frau geschenkt bekommen. "Den hat sie in einem weltlichen Laden entdeckt." Damit wird Wolfgang Bruder mit Amtshilfe seiner Gattin Kekse backen, die es am Sonntagvormittag nach dem Gottesdienst in der Christuskirche zum Kirchenkaffee gibt. Im Fernsehen, im Kino, auf Youtube: Im Jubiläumsjahr der Reformation wird Luther sehr stark wahrgenommen. "In Filmen ist er sehr viel präsenter für die heutige Generation als in der Predigt", sagt Bruder dazu. (san)

Die Anfechtung lehrt, auf das Wort Gottes zu achten. Pfarrer Wolfgang Bruders Lieblingssatz von Luther

Die Angst der heutigen Zeit

Martin Luther hat am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen. 500 Jahre ist das nun her, doch hat Luther für den heutigen, modernen Menschen noch eine Bedeutung? Wolfgang Bruder, Pfarrer der Sulzbacher Christuskirche, bejaht dies. "Auf alle Fälle", sagt er.Um den Menschen Martin Luther zu erklären, nennt er zwei Wörter: Angst und Geld. Beides seien zentrale Themen für den Reformator gewesen. "Luther war ein Mensch, der sehr viel Angst hatte." Gefürchtet habe sich der am 10. November 1483 in Eisleben geborene Theologe vor dem Tod, vor der Hölle. "Aber Luther ist vor seiner Angst nicht davongelaufen, er hat sie bearbeitet." In dem er sich ihr gestellt habe, "fand er im Glauben und in der Bibel Antworten, Trost und Hilfe".Die Angst sei auch heute wieder ein Thema. "Wir fürchten uns zwar nicht mehr vor der Hölle, aber viele haben Angst vor der Zukunft, um die eigene Existenz." Die Angst, die Martin Luther übrigens als Anfechtung bezeichnete, habe in ihm etwas positives bewirkt: "Er hat sich auf die Suche gemacht." Martin Luther habe so zu Gott, zum Glauben, zur Bibel gefunden. "Er hat die Erfahrung gemacht, dass durch den Glauben die Probleme nicht größer werden, sondern kleiner." Wolfgang Bruder fände es deshalb gut, wenn Menschen das Reformations-Gedächtnis dafür nutzten, sich mit dem Leben, den Nöten, den Problemen auseinanderzusetzen, sich den Ängsten zu stellen. Vor ihnen davon zu laufen, bringe nichts, "sie sind immer schneller". Die Angst könne im übrigen einen Menschen auch kaputt machen. Die Ängste Martin Luthers beweisen laut Wolfgang Bruder, dass er "ein Mensch mit Haut und Haaren, aus Fleisch und Blut ist".Als Luther am 31. Oktober 1517 seine Thesen in Wittenberg anschlug, sei es um den Ablass, also um das Geld gegangen. Luther sei zu der Erkenntnis gelangt, dass er sich von seinen Ängsten nicht freikaufen könne. Auch diese Kernaussage lasse sich in die heutige Zeit übertragen. "Ein erfülltes Leben oder Glück - das ist nicht käuflich", wenn genau das die Werbung nicht selten suggeriert.Pfarrer Wolfgang Bruder zitiert wieder Martin Luther: "Du kriegst das Glück im Glauben geschenkt, das Heil. Im Glauben ist dir Gott gnädig." Umgemünzt auf die heutige Zeit könne das durchaus eine kritische Auseinandersetzung mit der Konsumgesellschaft sein. "Da kann Luther helfen, dass wir uns bewusst machen, was wichtig ist im Leben und was nicht." Geschehe dies, dann wäre das für den Theologen ein Erfolg des Reformationsjahres.Luther habe erkannt, dass es keine Sicherheit gebe - auch das gilt 500 Jahre nach seinem Thesenanschlag immer noch fürs Leben. Allerdings gebe es Gewissheit. "Der Mensch kann sich der Gnade Gottes gewiss sein", zitiert Pfarrer Wolfgang Bruder erneut den Reformator. Am Beispiel der Angst vor Flüchtlingen, vor dem Islam erklärt er es so: "Wenn wir uns im Glauben gewiss wären, bräuchten wir keine Angst davor haben. Wir leben also selbst mit der Angst besetzt."Als Martin Luther am 31. Oktober 1517 an der Schlosskirche zu Wittenberg seine Thesen anschlug, war das Weltbild der Menschen von Angst geprägtes. Sie fürchteten die Hölle, das Fegefeuer. Der Ablasshandel florierte, schließlich wollte sich jeder einen Platz im Himmel erkaufen, einen Platz bei Gott. Für die Kirche war dies ein einträgliches Geschäft.Auch heute herrscht vielfach Angst. Mag es die diffuse Furcht vor Überfremdung, vor dem Islam oder gar einer Islamisierung des christlichen Abendlandes sein. Oder ganz konkrete Ängste, weil jemand von Arbeitslosigkeit bedroht ist, nicht mehr weiß, wie das Haus abbezahlt werden soll oder wie es in der Ehe und mit der Familie weitergeht, weil es im häuslichen Bereich kriselt.Gerade in Krisenzeiten haben Menschen nicht selten zum Glauben und damit zum Gott gefunden. Obwohl: Weder der Glaube noch Gott können die Steine, die sich auf dem Weg befinden, beiseite räumen. Aber beides kann womöglich helfen, über die Steine zu kommen. So gesehen kann Luther durchaus dem modernen Menschen helfen, seinen Weg für ein für sich gelingenes Leben zu finden.