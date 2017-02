Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

1521 entstand die Wallanlage im Norden und Osten der Altstadt. Nachdem sie ihre Bedeutung als Verteidigungsanlage eingebüßt hatte, ließ Herzog Theodor Eustach im Jahr 1710 auf der "feldseitigen" Wallkante eine Lindenallee pflanzen - "den Bürgern zur Kurzweil und sich selbst zum ewigen Angedenken". Die Bäume auf der Stadtseite stammen dagegen erst aus den 1970er Jahren.Schon 1988 gab es eine grundlegende Sanierung der Alleebäume nach damaliger Technik. Erst 2006 erfolgte eine eingehende visuelle und gerätetechnische Untersuchung, deren Ergebnisse im Jahr 2008 durch eine Baumpflegefirma umgesetzt wurden. Weitere Untersuchungen an einigen Alleebäumen machten nun die aktuell laufenden Maßnahmen erforderlich.Seit Tagen sind die Experten hier an der Arbeit. Die SRZ besah sich vor Ort mit dem Chef der Stadtgärtnerei, Klaus Herbst, und Baum-Kontrolleur Christian Sommer die laufenden Maßnahmen, ausgeführt von der Spezialfirma "Nürnberger Baumpflege" aus Altdorf. Zwei ungleiche Hälften bilden deren Arbeitsgebiet: Abschnitt A zwischen Stadtturm und Neutorgasse, Abschnitt B zwischen Neutorgasse und "Auf der Schanze".Rund 100 Bäume sind derzeit im Kataster der Stadtgärtnerei dort erfasst, für jeden existiert eine Beschreibung, Vermessung und Festlegung der Maßnahmen. 60 Linden, 20 Ahorne und zehn Eschen bilden die Hauptarten. Was sind die wesentlichen Arbeiten? "Totholzbeseitigung, statische Sicherung und Kronenpflege", erläutert Klaus Herbst. Schließlich steht die Verkehrssicherung an erster Stelle. Nichts soll abbrechen, herabfallen und damit Passanten gefährden. "Deswegen werden auch viele Kronen reduziert und ausgelichtet." Mit Seilklettertechnik und dem langen Arm des hydraulischen Hubsteigers gelangen die Sägen-bewehrten Experten an ihren Arbeitsplatz.Für einige Bäume allerdings hält der Plan Bedrohliches bereit: Sie werden komplett gefällt. Bestes Beispiel ist der Baum Nr. 30 an der Nord-Allee, der aus zwei schon fast verwachsenen Eschenstämmen besteht. Er ist bald ein potenzieller Kandidat für Windwurf und muss deswegen weichen. "Es geht auch um Stabilisierung des Banketts zum Hang in diesem Bereich", macht Herbst deutlich.Meist sind es Ahorne und Eschen, die dort in den letzten Jahrzehnten den ursprünglichen Allee-Charakter stark verwässert haben. Die meisten sind schon gefällt. Die Lücken bleiben aber nicht auf ewig: "Hier pflanzen wir wieder Sommerlinden, um den Allee-Gedanken weiterleben zu lassen", versichert Christian Sommer. Die neuen Bäume mit einem Stammumfang von 16 bis 18 Zentimetern stammen aus einer renommierten Baumschule mit absolut sortenreinem Bestand.Klaus Herbst sieht vor allem die Sanierung der bis über 300 Jahre alten Linden als eine Form des Denkmalschutzes. Hohle Stämme seien hier kein Grund zur übertriebenen Sorge: "Das ist bei Linden normal, deswegen lebt die Wachstumsschicht, das Kambium, und damit der ganze Baum ungehindert weiter." Fledermäuse, Käuze und andere Tiere schätzen diesen Lebensraum, ebenso wie der seltene Lindenprachtkäfer.Es gilt also, den ökologischen Wert der Allee zu erhalten. Selbstverständlich haben die alten Riesen eine eingehende technische Untersuchung erhalten, Untere Naturschutzbehörde und Umweltschutzbeauftragter sind in die Aktion eingebunden, versichern die Stadtgärtner.Die rund einen Monat dauernde Maßnahme wird die Stadt gute 30 000 Euro kosten. Das Geld ist natürlich vom Stadtrat beschlossen und im Haushalt berücksichtigt. Und es ist gut angelegt: Sicherheit, Ökologie, Denkmalschutz und Erscheinungsbild werden profitieren. Dieses Sägen macht also Sinn.