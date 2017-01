Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.01.2017

Wenn alles so klappt wie geplant, dann wird aus dem hässlichen Storg-Klotz ein echtes Schmuckstück: Tiefgarage, Gastronomie, Ärztezentrum, Wohnungen, Hotel, Penthouse - die Stadträte zeigten sich im Bauausschuss beeindruckt von der Präsentation des Projektes. Abschließendes Zuckerl der Planer: Vielleicht geht es heuer noch los.

Jede Menge Anfragen

Rund 1000 Quadratmeter

Verkehrsstudie nötig

Ganz oben Noch stehen einige Mobilfunk-Antennen-Anlagen auf dem Dach des alten Storg-Gebäudes. Sie werden heuer auch verschwinden, kündigten die beiden Entwickler Markus Gildner und Thomas Roidl an. Entsprechende Verträge seien bereits gekündigt. Anstelle der technischen Anlagen wollen die Investoren ein fünftes Obergeschoss setzen, nachdem die Giebel abgebrochen sind.



Dieses Penthouse sei sehr begehrt, alleine dafür habe es bereits ein Dutzend Anfragen gegeben - schon vor Beginn der Vermarktung. "Davon könnten wir jede Menge verkaufen!" (ge)

Es gibt wenig Chancen, da wieder raus zu kommen! Investor Markus Gildner

Die Computer-Simulation sah schon mal großartig aus, und Markus Gildner, zusammen mit seinem Partner Thomas Roidl Projektentwickler, schilderte die Pläne für den weißen Betonklotz anschaulich und ausführlich. Kern des Ganzen: Zwei Tiefgaragen-Geschosse mit rund 40 Stellplätzen, Gastronomie verschiedener Prägung im Erdgeschoss auf rund 1000 Quadratmetern, ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) mit diversen Arztpraxen, dann drei Stockwerke Wohnungen oder Hotel, alles mit Atrium und außenliegenden Laubengängen, und obendrauf, nach dem Rückbau der Antennen, eine neues Penthouse-Etage - ganz schön viel auf einmal.Dementsprechend kamen die Nachfragen der Stadträte. Wie realistisch das Ganze denn sei, wollte Christian Steger (CSU) wissen, und Markus Gildner antwortete schmunzelnd: "Es gibt wenig Chancen, da wieder raus zu kommen!" Im Februar werde die Vermarktung der 30 bis 40 Wohnungen mit ein bis vier Zimmern offiziell starten, schon jetzt gebe es jede Menge Interessenten auf Vormerkung, vor allem für das Penthouse, merkte Thomas Roidl an.Auf Anfrage von Karl-Heinz Kreiner (FDP/FWS) bestätigte Gildner, dass die Bausubstanz des Gebäudes erstaunlich gut sei, auch der Keller in gutem Zustand. Die Giebel würden abgebrochen, die Keramik-Fassade müsse ebenfalls weichen. Asbest finde sich glücklicherweise keiner im Gebäude.Wie das mit der Gastronomie aussehe, wollte Hans-Jürgen Reitzenstein (FDP/FWS) wissen. Man strebe ein Gesamtkonzept für das Erdgeschoss mit seinen rund 1000 Quadratmetern an, erläuterte Markus Gildner, nach dem Shop-in-shop-Prinzip. Ein Interessent sei bereits mit ihnen im Gespräch.Für Parkplätze und Zufahrt interessierte sich Yvonne Rösel (Grüne). Die Tiefgarage sei ausreichend für die Wohnungsnutzer, antwortete der Planer, allerdings sei für die Zu- und Abfahrt über Kolping- und Rosenberger Straße eine Verkehrsstudie nötig. Norbert Klotz (CSU) vermisste einen Frequenzbringer wie das ehemalige Kaufhaus, doch Bürgermeister Michael Göth verwies auf die Belebung durch neue Wohnungen in Altstadtnähe und die Gastronomie.Seine Frage nach dem Zeitrahmen beantwortete Markus Gildner abschließend mit der Hoffnung, dass noch heuer der erste Hammerschlag getan werde. Ausschlaggebend dafür sei auch der Verlauf der Wohnungs-Vermarktung.