Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.05.2017

Das Großfeuer in Kropfersricht zieht nun wegen eines Randereignisses ein Strafverfahren nach sich. Nicht zuletzt auch deshalb, weil bei Unfällen, Bränden und Katastrophen immer mehr Schaulustige, Gaffer und Sensationsheischer behindernd unterwegs sind.

Gegen Beine gerollt

Die Anzeige lautet auf Nötigung im Straßenverkehr. Stellvertretender Inspektionsleiter Peter Merold

Gerade in der jüngeren Vergangenheit fielen dabei Menschen auf, die nicht nur einfach dastanden, sondern Anweisungen von Polizei und Rettungskräften schlichtweg ignorierten. In der massiveren Ausprägung wurden solche Zeitgenossen gar richtiggehend rabiat.In diesen Bereich hinein ist nun eben ein Vorfall vom 28. April im Sulzbach-Rosenberger Stadtteil Kropfersricht einzuordnen: Dort war ein Feuerwehrmann, angesichts der engen Platzverhältnisse rund um den Brandort, damit beauftragt, den Fahrzeugverkehr zu regeln und Autos gegebenenfalls an der Weiterfahrt zu hindern.Einem 49-Jährigen wollte das nicht einleuchten: Der Verkehrsteilnehmer kam mit seinem Auto von der B 85 und wollte auf der Zufahrtstraße nach Kropfersricht steuern. Doch gerade da stand der Feuerwehrmann an der Absperrung und wies den Mann ab. Eine Weisung, die er nicht hinzunehmen bereit war. Ganz im Gegenteil: Er rollte mit seinem Fahrzeug gegen die Beine des freiwilligen Helfers. Ehe Schlimmeres passieren konnte trat der Feuerwehrler zur Seite. Verletzt wurde er bei der Aktion gottlob nicht. Deshalb hatte er auch nicht unmittelbar Anzeige erstattet.Dieses aber tat nun die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg, als die Angelegenheit bei der Dienststelle am Schlossberg bekannt wurde. "Die Anzeige lautet auf Nötigung im Straßenverkehr", erläuterte stellvertretender Inspektionsleiter Peter Merold. Nicht zuletzt auch deshalb, um solche Verhaltensweisen von Katastrophentouristen einzudämmen.