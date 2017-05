Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.05.2017

54

0 23.05.201754

Ein Rindvieh auf Abwegen: Die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg fahndet seit Montagnachmittag im Bereich Illschwang nach einem 18-monatigen Jungrind der Rasse "Weißblauer Belgier".

Das weiße, ca. zehn Zentner schwere Rind riss sich in einem Stall in Ödputzberg los und lief in Richtung Herrmannsdorf davon. Als das Tier wieder gesichtet wurde, versuchte ein herbeigerufener Tierarzt das Jungrind mit einem Narkosegewehr zu betäuben. Dieser Versuch scheiterte jedoch, weil das scheue Tier bei jeglicher Annäherung wieder davonlief. Zuletzt wurde das Rind am Dienstag gegen 5 Uhr im Bereich Haar gesehen. Die Polizei nimmt Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des Tieres unter 09661/87 44-0 entgegen. Sie bittet auch, in diesem Bereich besonders vorsichtig zu fahren. Warnschilder sind an den angrenzenden Strecken des Autobahnzubringers (Staatsstraße 2164) sowie der Bundesstraße B 85 aufgestellt.