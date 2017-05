Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

03.05.2017

Die Polizei hat am Dienstag in Sulzbach-Rosenberg acht verwahrloste Hunde aus einer Wohnung befreit. Anwohner eines Mehrfamilienhauses hatten sich über eine unerträgliche Geruchsbelästigung aus der benachbarten Wohnung beschwert.

Beim Läuten an der Tür öffnete niemand. Um sicherzugehen, dass dem Bewohner nichts zugestoßen ist, riefen die Beamten die Feuerwehr zu Hilfe, um die Wohnung öffnen zu lassen. Daraufhin trafen die Polizisten zwar den 46-jährigen Mieter wohlauf an. Die acht in der Wohnung lebenden Hunde waren jedoch allesamt verwahrlost.Die zwei ausgewachsenen Tiere, zwei Junghunde und vier Welpen wurden ins Amberger Tierheim gebracht. Die Polizei schaltete das Veterinäramt ein.