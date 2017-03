Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.03.2017

15.03.2017

Die Zeugin war schockiert und rief sofort die Polizei: Zwei Männer waren am Dienstag, 18.40 Uhr, im Bereich des Mühlberges und Kugelplatzes unterwegs. Einer davon hätte seine Hose heruntergelassen und würde erkennbar an seinem Geschlechtsteil manipulieren, informierte die 54-jährige Sulzbach-Rosenbergerin die Beamten. Unverzüglich eilte eine Streife zum Tatort.

Die beiden Männer hielten sich sogar noch dort auf. Der polizeilichen Aufforderung, den Ausweis herzuzeigen, kamen beide nicht nach. Auch ihre Namen wollten sie nicht nennen. "Die schlüssige Rechtsfolge ist die Mitnahme zur Dienststelle zum Zwecke der Identitätsfeststellung", hieß es im Polizeibericht. Da die Männer sehr "unkooperativ" waren, kamen zwischenzeitlich Unterstützung, unter anderem von der Polizeiinspektion Amberg, hinzu.Doch so leicht wollten sich der 25-Jährige und sein drei Jahre älterer Kumpel nicht in die Streifenfahrzeuge verfrachten lassen. Sie leisteten Widerstand - und hielten auch ihre Zunge nicht im Zaum. Die Polizeibeamten mussten "Beleidigungstiraden der übelsten Art", über sich ergehen lassen.Verletzt wurde ein 23-jähriger Beamter. Auch die beiden Männer zogen sich leichte Blessuren zu. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ordnete ein Bereitschaftsrichter des Amtsgerichts Amberg die Entnahme einer Blutprobe bei beiden Straftätern an. Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung, im Zuge derer auch der jüngere der beiden Männer als Täter des Sexualdeliktes identifiziert werden konnte, wurden die Personen auf freien Fuß gesetzt.