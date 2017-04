Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

03.04.2017

03.04.2017

Es hat gekracht. Blaulicht, Polizei, Rettungskräfte, Feuerwehr am Unfallort. Ein Szenario, das zum Glück immer seltener wird auf unseren Straßen: Um fast ein Viertel ging im Bereich der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg die Zahl der Unfälle mit Personenschaden zurück.

Zwei tödliche Unfälle

Ursache Nummer 1

Wir bleiben dran! Erster Polizeihauptkommissar Michael Kernebeck zum Thema Geschwindigkeitskontrollen

Polizei-Chef Michael Kernebeck hat aber noch mehr positive Nachrichten zu vermelden. Zusammen mit Polizeihauptkommissar Uwe Aulinger, Mitarbeiter Verkehr in der Inspektion, präsentierte der Erste Polizeihauptkommissar die Verkehrsstatistik für 2016. Die Entwicklung kann sich durchaus sehen lassen.1018 polizeilich registrierte Verkehrsunfälle passierten im vergangenen Jahr - 7,8 Prozent weniger als 2015, die Gesamtzahl in Bayern stieg dagegen leicht an. 657 passten in die Kategorie Kleinunfälle - meist ein Blechschaden. Die Wildunfälle sanken mit 306 wieder auf ihr normales Niveau nach einem Ausreißer um 100 nach oben 2015.Zwei tödliche Verkehrsunfälle musste die Inspektion verzeichnen, nach sieben solcher Unglücke im Jahr 2015. Kernebeck und Aulinger machten auf eine positive Entwicklung aufmerksam: Die Summe der Unfälle mit Personenschaden sank im Vergleich zum Vorjahr um 47 auf nunmehr 142 - das sind fast 25 Prozent weniger. Die Anzahl an Schwer- und Leichtverletzten ging sogar um fast 30 Prozent zurück: ein insgesamt erfreulicher Trend, der sich deutlich positiv vom Landesdurchschnitt abhebt. Rund 160 Fluchten schlugen zu Buche bei den Unfällen mit Sachschaden. Hier, so Kernebeck, hätten die polizeilichen Bitten um Hinweise in der SRZ schon oft wichtige Zeugenaussagen erbracht: 54 Fälle konnten so geklärt werden.Nur ein einziger, glimpflich ausgegangener Schulwegunfall ereignete sich im Berichtszeitraum. Uwe Aulinger führte diesen niedrigen Wert auf die ausgezeichnete Arbeit der Schulweg-Lotsen zurück. "Sie wirken vor allem im Bereich Pestalozzischule (Meister-Kreuzung/Hofgartenstraße) und an der Einmündung Weiherstraße, wo es ohne sie schnell zu gefährlichen Situationen kommen kann!"Welche Personengruppe ist nun am meisten in Verkehrsunfällen verwickelt? Fast gleich präsentierten sich hier die Zahlen für die jungen Erwachsenen (18 bis 24 Jahre) und die Senioren (über 65): 49 bzw. 45 von ihnen erwiesen sich als Hauptverursacher bei den jeweils rund 90 Unfällen, an denen sie beteiligt waren - bei 365 Unfällen insgesamt also keine auffallende Konzentration. 56 alkoholisierte Kraftfahrer gingen den Beamten bei Kontrollen ins Netz - bevor es zu einem Unfall kam. Zweimal stellten die Polizisten sogar den Schlüssel vor der Fahrt sicher. In 19 Fällen gab es ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.Unfallursache Nummer 1 ist aber immer noch die Geschwindigkeit: 150 Stunden nutzten die Beamten im vergangenen Jahr ihr Laser-Handmessgerät, stets an Unfallschwerpunkten und Gefahrenstellen. 271 Anzeigen waren die Folge, in 23 Fällen gab es Fahrverbot von mindestens einem Monat. "Wir bleiben dran!", versicherte Michael Kernebeck zum Thema Geschwindigkeitskontrollen. Einige Fahrer mit mehr als 160 km/h und einer am Kreuzberg mit sage und schreibe Tempo 183 fanden sich in den Unterlagen."Aber im großen und ganzen sind wir zufrieden mit dem Trend", bilanzierte der Inspektionsleiter. Sinkende Unfallzahlen bedeuteten aber auch etwas Entlastung der 21 Beamten im Schichtdienst, freute sich der Dienststellenleiter: "Qualifizierte Sachbearbeitung braucht Zeit!"