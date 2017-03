Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.03.2017

32

0 02.03.201732

Eine Nacht, zwei Einbrüche: Unbekannte waren Mittwochnacht in eine Gaststätte am Annaberg eingebrochen, hebelten einen Geldspielautomaten auf und räumten ihn leer. Die Täter nahmen Bargeld im unteren vierstelligen Bereich mit, dafür ließen sie einen Sachschaden über 1500 Euro zurück.

Genauso hoch ist auch der Sachschaden, der an einem Friseursalon in der Rosenberger Straße entstand. Mit einer Betonplatte wollten unbekannte Täter die Scheibe der Ladentür einschlagen. Weil die Glasscheibe stanhielt, blieb es bei dem Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Um die Einbrüche aufzuklären, können sich Zeugen bei der Polizei Sulzbach-Rosenberg unter der Telefonnummer 09661/87 44-0 melden.