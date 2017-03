Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.03.2017

19.03.2017

Die Ordnungshüter klären auf: Spezialisten der Polizei kamen an die Walter-Höllerer-Realschule, um in den Klassen über Kriminalität und Sicherheit im Straßenverkehr zu informieren.

Für die siebten und neunten Klassen stand Drogenprävention mit dem Amberger Kriminalhauptkommissar Wolfgang Sennfelder auf dem Stundenplan. Von "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" handelten die Vorträge in den zehnten Klassen des Verkehrsexperten Uwe Aulinger von der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg. Hauptkommissar Joachim Iwanek von der Polizei Auerbach zog durch die sechsten Klassen, um auf Tücken im Internet aufmerksam zu machen. Iwanek referiert auch bei einem Informationsabend für Eltern am Donnerstag, 23. März um 19 Uhr: In der Aula erklärt er, welche Gefahren im Internet lauern und wie junge Internetnutzer sowohl Täter als auch Opfer von Straftaten werden können.