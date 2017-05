Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

04.05.2017

Das Verbrechen schläft nicht. Kriminellen sind im Internet rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr Tür und Tor geöffnet, wenn sie auf sorglose Nutzer treffen.

Dem Thema Internetkriminalität widmete sich die Interessengemeinschaft Freunde Rosenbergs um ihren Sprecher Christian Weiß. Als Experten in Sachen Datensicherheit und Telefonbetrug holten sie Polizeihauptkommissar Joachim Iwanek, Ermittlungs- und Präventionsbeamter bei der Polizeiinspektion Auerbach, zu einem Vortrag ins Schulmuseum.Wenige Minuten reichten Iwanek, um den Zuhörern bewusst zu machen, wie bedenkenlos man oft im Internet unterwegs ist und den Schutz der eigenen Daten vernachlässigt. Auch die Annahme, dass in der geruhsamen Oberpfalz die kriminellen Energien noch nicht so ausgeprägt sind, räumte er anhand von Fallbeispielen aus seiner täglichen Arbeit aus.Betrugsfälle mit Ebay-Konten seien zwar im Moment rückläufig, aber dafür hätten die Betrügereien in Verbindung mit Ebay-Kleinanzeigen vehement zugenommen. Um Bankdaten auszuspähen, ändern die Betrüger zwar immer wieder die Vorgehensweise, aber das Grundprinzip bleibe stets gleich. Sie brauchen Kontonummer und PIN, um das Konto leer zu räumen.Zu beobachten sei derzeit, dass die jüngere Generation Facebook weniger nutze. Eine Internetseite, auf der auch Eltern und Großeltern unterwegs sind, werde von den Kids gemieden. So verlagerten sich auch Erpressungsversuche und ähnliche Delikte in andere Bereiche. Aufklärung und Vertrauen zu den Eltern seien eine wirkungsvolle Vorbeugung, um Kinder und Jugendliche vor Schaden zu bewahren.Diskutiert wurde auch über die derzeit aktuellen Banking-Apps. Iwanek empfahl dringend, vor der Verwendung genau die Geschäftsbedingungen zu studieren. Entscheidend sei die Frage, bei wem welche Verantwortlichkeiten liegen. "Unwissenheit schützt vor Schaden nicht", gab er zu bedenken.Um die Annehmlichkeiten der Moderne genießen zu können, müsse sich der Internetnutzer auch gegen mögliche Straftaten schützen können. Joachim Iwanek versuchte, seine Zuhörer an diesem Abend dafür zu sensibilisieren.