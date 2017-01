Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.01.2017

Die eigene Körpersprache als oft unbewusstes Ausdrucksmittel und die verbale Kommunikation als möglicher Türöffner bei Bewerbungen: Die Projektleiter Bettina Bauer und Wolfgang Lorenz hatten mit Tina Czada eine herausragende Referentin für dieses wichtige Projektmodul an der Berufsschule gewinnen können.

Diesen Schliff, den die jungen Leute dabei erhielten, verdankt das Leitungsduo auch der Unterstützung des Bezirksjugendrings und des Jugendfördervereins Megaphon. Czada begann den Projekttag mit Fragen zu den Geburtsorten der Schüler und ihrer Vorfahren und entführte die Teilnehmer in Fragen rund um Migration. Nach weiteren Fragen zu den eigenen Namen begann der Praxisteil, in dem sich die jungen Leute zunächst einmal in der Körpersprache kopieren sollten.Danach übten sich die Teilnehmer in Rollenspielen wie Fahrgast, Kontrolleur und Schwarzfahrer oder Chef, Angestellter und Bewerber. Diese Einheiten wurden beobachtet und miteinander bewertet. Dabei stellte die Dozentin den Inhalt der unterschiedlichen Szenen fest, aber auch Körperhaltung, Mimik, Sprache oder den Blickkontakt in den Fokus der Besprechungen.Der Einfluss der nonverbalen Kommunikation auf ein Gespräch sei dabei um ein vielfaches höher als das Gespräch selbst. Nach einem Ausflug auf das Gebiet des Dialekts stand beim zweiten Teil die Sprachanimation mit dem Schwerpunkt Sprache und Bewerbung im Mittelpunkt dieses Bildungstages.