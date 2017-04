Prost auf die Reformation

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.04.2017

19.04.2017

Nach einer gemeinsamen Ostervesper in der Sulzbacher Pfarrkirche St. Marien trafen sich evangelische und katholische Christen zur Brotzeit im Gemeindesaal der Christuskirche. Dazu gab's das neue Reformationsbier.

Zur Erklärung erinnerte Dekan Karlhermann Schötz an Martin Luther. Er habe das Bier seiner Frau Katharina, die als ehemalige Nonne im Kloster das Brauen gelernt hatte, sehr geschätzt und es sich auf Reisen sogar nachschicken lassen. Ein Lutherbier wie in Amberg sollte es aber nicht sein, denn in Sulzbach-Rosenberg seien auch andere Reformatoren wichtig. Auf dem Etikett sind deshalb Jan Hus, Martin Luther und Herzog Christian August zu sehen.3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein betonte, dass die gemeinsame Ostervesper und das Reformationsbier zum Zusammenhalt aller Christen in der Stadt beitragen. 40 Hektoliter hat Fuchsbeck-Bräu Armin Ertel eingebraut.