14.02.2017

2016 war für die Schweinezüchter preislich gesehen ein durchwachsenes Jahr: So lautete der Tenor bei der Jahresversammlung des Schweineprüfrings Amberg-Sulzbach im Gasthof Mutzbauer in Breitenbrunn.

Gemeinsame Lösungen

Schwerpunkt: Ferkel

Wenn die Förderung passt, sollte sie genutzt werden, wenn nicht, sollte der Landwirt die Finger davon lassen. Werner Gollwitzer

Die Schweinezüchter sollten sich den Anforderungen und der Gesellschaft bezüglich der Qualität der Produkte stellen. Herbert Pilhofer

Hintergrund In den vergangenen Jahren mussten die Landwirte etliche Auflagen bewältigen, schilderte Fachberater Werner Gollwitzer. Darunter fallen die Bestimmungen zum Tierwohl oder zum Ringelschwanz. Derzeit werde diskutiert, ob die Privilegierung beim Bauen im Außenbereich geändert werden soll. Dies könnte sich negativ bei einer Nachfolgeregelung für den Hof auswirken.



Mit der erwarteten Änderung bei der TA Luft (Technische Anleitung der Reinheit der Luft) zum Immissionsschutz beim Stallbau sollten sich die Schweinezüchter genauestens befassen, sagte der Fachberater.



Änderungen bei der Förderung von Investitionen seien ebenfalls angesagt. „Wenn die Förderung passt, sollte sie genutzt werden, wenn nicht, sollte der Landwirt die Finger davon lassen“, lautet Werner Gollwitzers Rat.



Auch wenn in einem Mastbetrieb keine Salmonellen erkennbar seien, könne die Krankheit, die latent verlaufe, vorhanden sein: Darauf machte Serdar Alpyilmaz vom Tiergesundheitsdienst Bayern aufmerksam. Deshalb sei es in jedem Fall sinnvoll, am Salmonellen-Projekt des TGD Bayern teilzunehmen.

Zum Thema Milchkontingent erinnerte Vorsitzender Herbert Pilhofer an einen Ausspruch eines Ortsobmanns des Bayerischen Bauernverbands: "So lang s' redn und streitn, geht's scho no. Schlimmer wär's, wenn s' mal nix mehr sang und den Kopf einziehn." Es sei immer positiv, wenn sich die Landwirte die Probleme und Nöte gegenseitig schildern und nach gemeinsamen Lösungen suchen, betonte Pilhofer. Er wolle nur nicht wieder, wie die Jahre zuvor, auf die schwierige wirtschaftliche Situation der Schweinezüchter hinweisen. Diese "sollten sich den Anforderungen und der Gesellschaft bezüglich der Qualität der Produkte stellen", riet Pilhofer. Dies komme nicht nur den Produzenten, sondern auch den verarbeitenden Betrieben und den Verbrauchern zugute. Wenn sie dies beherzigten, bestehe für die Schweinezüchter die Chance des wirtschaftlichen Überlebens.Mit der Frage, warum sie zu der Versammlung gekommen seien, versuchte Fachberater Franz List vom Fachzentrum Schweinezucht und -haltung vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die Schweinezüchter aus der Reserve zu locken und sie zu Diskussionsbeiträgen zu bewegen. Inhalte seiner Ausführungen waren die Auswertung der Ring-Ergebnisse und Aktuelles aus der Beratung.Schwerpunkt der Schweinehaltung in der Oberpfalz, die im Vergleich zu anderen Gebieten keine Schweine-Region sei, war laut List wie in vergangenen Jahren die Ferkelerzeugung: 190 000 Tiere seien exportiert worden. Sinnvoll sei eine regelmäßige Wirtschaftskontrolle und zu überprüfen, wie viele Jungtiere pro Sau verkauft werden. Dies sei im Gegensatz zum Preis, über den der Markt entscheide, Sache der Erzeuger. Beim Schweine-Verkauf liege in der Oberpfalz der Handel mit rund 39 Prozent vor den Erzeugergemeinschaften (24 Prozent) und den Metzgern (20 Prozent) an der Spitze. Auf bayerischer Ebene würden die Tiere zu 33 Prozent über den Handel und zu 31 Prozent über die Erzeugergemeinschaften auf den Markt gebracht. "Auch wenn die Landwirte in die Tasche greifen müssen: Investitionen in eine regelmäßige Futter-Untersuchung lohnen sich langfristig", betonte Franz List. Mit dem richtigen Futter könnten auch die Kosten gesenkt werden. (Hintergrund)