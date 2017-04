Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.04.2017

02.04.2017

Unter dem Motto "Freundschaft ist bunt!" stand der 47. Internationale Jugendwettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken. Die Jahnschule beteiligte sich erneut mit großem Erfolg. Aufgabe war es, sich kreativ mit vielfältigen Aspekten von Freundschaft auseinanderzusetzen.

Die Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg freute sich über die erneut große Resonanz. Zur Preisverteilung war der Abteilungsleiter Privatkunden, Franz Kormann, zu Gast. Schulleiter Peter Plößl begrüßte die Klassen mit deren Leitern zur Preisverleihung in die Aula. Peter Plößl verdeutlichte den Schüler, was Freundschaft bedeute, welch vielfältige Ausprägung diese hat und dass Freundschaft sprichwörtlich bunt sein kann. Besonders bedankte er sich bei Konrektorin Andrea Dechant und Lehrerin Jutta Kohl, die in der Jury mitwirkten.Die Bilder der Gewinner wurden an die Leinwand projiziert. Zur Moderation von Konrektorin Andrea Dechant hatte jeder Gewinner die Möglichkeit, sein Werk näher zu erläutern. Franz Kormann stellte die Preise vor und bedankte sich bei Schulleitung und Lehrkräften, der Jury und vor allem bei den Kindern für das große Engagement und die Teilnahme sämtlicher Klassen.Anschließend nahmen die Gewinner unter großem Applaus ihre Preise entgegen: Spiele, Fasermaler-Sets, Magic-Zauberhüte, Kinogutscheine.