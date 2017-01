Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

27.01.2017

27.01.2017

Freundschaften zu knüpfen, ist ein elementares Bedürfnis jedes Menschen. Freunde machen das Leben schön und lebenswert. Dies gilt nicht nur im privaten Bereich, sondern auch auf dem Feld der Weltpolitik.

Auch in diesem Jahr gedachte die Walter-Höllerer-Realschule der Geburtsstunde der deutsch-französischen Freundschaft. Als am 22. Januar 1963 Konrad Adenauer und Charles de Gaulle den "Traité de l'Élysée" unterzeichneten, schufen sie die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen einst tief verfeindeten Staaten.Die Sprache des Partnerlandes wurde jeweils als Schulfach eingeführt. Sprache ist der Schlüssel für Verständigung zwischen den Völkern. Die Realschüler brachten ihre persönlichen Vorstellungen dazu ein und bastelten Dekorationsmaterial. Unterstützt von den Lehrkräften Antonia Merkl, Mira Benesic und Thomas Ehrenfels schmückten sie die Aula für diesen Anlass. Selbst gebackene Kuchen gab es ebenfalls.Da die 9. und 10. Klassen zum ersten Mal eine Studienreise nach Straßburg unternommen hatten, gestaltete Karina Böhm (9 d) eine witzige Foto- und Videoshow für die Schulfamilie über den Aufenthalt. Dabei trägt jeder seine ganz individuellen Souvenirs in seinem Herzen: Die Spannung vor dem Bezug der Hotelzimmer, das beeindruckende gotische Münster mit seiner weltberühmten astronomischen Uhr und seinem herrlichen Ausblick über die Stadt, der Spaziergang durch La petite France, die Gedeckten Brücken, das Europaparlament, die köstlichen Flammkuchen, der Place Kléber mit den Artisten, die Shopping Tour, die Schifffahrt auf der Ill, das Filmfestival beim Münster, Straßburg bei Nacht, die Fahrt nach Colmar, das Schokoladenmuseum sowie das Museum für Moderne Kunst mit seiner Ausstellung "Geteilte Leidenschaften".