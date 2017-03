Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

17.03.2017

4

0 17.03.2017

Zu "Genau wissen, was drin ist" aus der SRZ vom 17. März:

Genau wissen, was drin ist ... genau darum geht es. Als Apothekerin im Ruhestand möchte ich gerade das klarstellen. Nur in einem aufwendig geprüften und gereinigten Produkt nach arzneimittelrechtlichen Kriterien kann dies durch ein entsprechendes Zertifikat nachgewiesen werden. Ob pflanzlich, tierisch oder chemisch, können Verunreinigungen je nach Qualität vorhanden sein.So besteht z. B. Lanolin aus dem Fett der Schafwolle, das nur sehr schwer und aufwendig von den Rückständen und Chemikalien, die bei der Schafzucht eingesetzt werden, gereinigt werden kann. Und dass pflanzliche Öle und Fette je nach Qualität und Preis (und Qualität kostet Geld) sehr unterschiedlich ausfallen können, leuchtet sicher ein. Auch werden Konservierungsstoffe und Mineralöle in geringer Menge aus ganz bestimmten und wichtigen galenischen Gründen eingesetzt. Was die Hautunverträglichkeit ausmacht, sind also selten die deklarierten Inhaltsstoffe, sondern die zahllosen Begleitstoffe, die durch Herkunft, Herstellung usw. in den Ausgangsmaterialien enthalten sind.Übrigens sind es nicht selten die ursprünglichen sog. natürlichen Inhaltsstoffe, die die Allergien und andere Hautreizungen verursachen. Rein natürlich ist also noch lange nicht rein! Kosmetik selbst herstellen macht Spaß, aber sicher nur denen, die dies vertragen.Helma Koch, Sulzbach-Rosenberg___Leserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen.