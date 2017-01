Reparaturarbeiten in der Straße Am Spittlberg

16.01.2017

Ein ungewöhnlich hoher Wasserverlust im Bereich Blumenau/Spittlberg machte die Experten der Stadtwerke dieser Tage stutzig. Die Vermutung auf einen Rohrbruch sollte sich schließlich am Donnerstag bestätigen.

Wie Roland Kraus als Leiter der Stadtwerke bestätigte, war eine alte Grauguss-Wasserleitung in unmittelbarer Nähe des Lehrerparkplatzes am Herzog-Christian-August-Gymnasiums in der Straße Am Spittlberg zu Bruch gegangen. Der unterirdische Wasseraustritt sorgte durch Klüfte im felsigen Untergrund für eine Ausschwemmung unterhalb des Gehweges auf einer Fläche von rund zehn Quadratmetern. Die Reparaturarbeiten in diesem Bereich, Behebung des Rohrbruchs und Verdichtung des Untergrunds mit Mineralbeton übernahmen die Stadtwerke. Unterstützung kam vom örtlichen Transportunternehmen Pongratz. Die Fahrbahn ist noch bis einschließlich Mittwoch nur halbseitig befahrbar.