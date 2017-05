Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.05.2017

Es quietscht, es knarrt, dann ein Knall - die Autotür fliegt weg: Der Feuerwehrmann am Rettungsspreizer und sein Team haben ganze Arbeit geleistet. Am Ende liegen vier zerpflückte Autowracks im Hof des Gerätehauses, und 70 Aktive haben wertvolle Erfahrungen gewonnen, die schon heute Leben retten können. Aber: Was genau lernt man bei einem "Rescue Day"?

Vier Stationen

Hoher Wissensgehalt

70 Teilnehmer aus zehn Wehren der Region hatten sich angemeldet bei der Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg, die im Festjahr ihres 150-jährigen Bestehens zu einer besonderen Veranstaltung einlud: Der 1. Sulzbacher Rescue-Day an der Bayreuther Straße hatte die Schwerpunkte "Neue Fahrzeugtechnik, neue Rettungstechnik!" und "Neue Antriebstechniken erfordern neue Taktik".Durch die stetig verbesserte Sicherheitstechnik steigen auch die Ansprüche an das technische Know-how bei der Befreiung von eingeklemmten Personen nach einem schweren Verkehrsunfall. Die Fahrzeughersteller setzen verstärkt auf passive Sicherheit, um bei einem Unfall schwere Verletzungen zu vermindern - man denke nur an Airbags, Gurtstraffer, Gurte, Knautschzonen. Die daraus resultierenden Rettungstechniken bei Sonderfällen schulte Brandoberinspektor Albert Kreutmayr, Berufsfeuerwehr Augsburg.Ein weiteres Highlight des Rescue Days war der Fachvortrag über die neue Generation der alternativ angetriebenen Fahrzeuge. Ob Erdgas, Flüssiggas, bivalent (zwei Brennstoffe) oder Hybridantrieb, alle diese Arten erfordern andere Blickwinkel in der Behandlung eines Verkehrsunfalls, schon im Hinblick auf Eigensicherung und Eigenschutz vor möglichen Gefahren an der Einsatzstelle. Solche Aspekte fordern die Feuerwehr bei der Bewertung der Gefahrensituation natürlich weiter heraus. Diesen Teil der theoretischen Ausbildung im Lehrsaal übernahm Brandoberinspektor Ludwig Fuchs von der Berufsfeuerwehr Nürnberg. Die Schnittstelle Feuerwehr/Rettungsdienst inklusive deren Kommunikation an der Einsatzstelle brachte Brandamtsrätin Birgit Süssner von der Ständigen Wache Erlangen den zahlreichen Teilnehmern verständlich näher. Es ergeben sich also Änderung der Vorgehenstaktik der Feuerwehren zur Befreiung von eingeklemmten Personen. Das erforderte auch eine praktische Schulung an (Unfall-) Fahrzeugen.Geänderte Schnittführungen an der Karosserie, Ansetzpunkte für Hydraulikzylinder - das waren Teile der praktischen Ausbildung an vier Schrottfahrzeugen im Betriebshof, um die hydraulischen Rettungsgeräte effizient und zielgerichtet einsetzen zu können. An vier Stationen boten zwei Ausbilder des Herstellers mit Unterstützung von Ludwig Fuchs und Albert Kreutmayr die Ausbildung an den Geräten der Firma Weber-Hydraulik realitätsnah und praxisorientiert an. Unter Anleitung übten die aktiven Wehrmänner das Schneiden und Spreizen an verunglückten Fahrzeugen, damit die oft eingeklemmten und schwer verletzten Insassen schnell und vor allem schonend befreit werden konnten.Das begann mit der Technik, mittels aufgeklebtem Dämmstoff eine Autoscheibe fast splitterfrei zu beseitigen, setzte sich fort über Schnitttechniken an umgestürzten Fahrzeugen und deren Stabilisation und endete bei den entscheidenden Schnitten durch A-, B- oder C-Säule, beim Abtrennen von Türen oder ganzen Dächern."Aus der Praxis für die Praxis": Dieser Schulungstag, so zeigten sich alle Teilnehmer einig, war eine Veranstaltung mit hohem Wissensgehalt für die Rettungsarbeit bei Verkehrsunfällen. So etwas sollte wohl zur regelmäßigen Einrichtung werden - ein perfekt ausgebildeter Lebensretter ist durch nichts zu ersetzen.