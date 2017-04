Richard Reisinger unterrichtet französische Gastschüler über den Landkreis

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Eine Schülergruppe aus Zillisheim stattete Landrat Richard Reisinger in seinem Amtssitz einen Besuch ab. Für den ehemaligen Französisch- und Englischlehrer war es eine Freude, die 28 jungen Leute aus dem Elsass zu empfangen. Eine Woche lang waren sie Gastschüler am Herzog-Christian-August-Gymnasium. Seit 2002 gibt es den jährlichen Austausch mit der Partnerschule Collège Episcopal. Reisinger selbst hatte ihn in seiner Zeit am Gymnasium mit ins Rollen gebracht. Jetzt unterrichtete er die französischen Schüler sowie die Lehrer Frauke Reiß, Caty Tochon und Patrick Keller über das Landratsamt und den Landkreis - natürlich auf Französisch. Bild: exb