Rose-Marie Reichold feiert 100. Geburtstag

05.03.2017

"Passt scho" ist die Oberpfälzer Version, und die Oberpfalz ist für die im Ruhrpott geborene Westfälin, die sich immer als Preußin fühlte, zur zweiten Heimat geworden. Sie wurde 1917 in Bockum-Hövel in Westfalen geboren, machte eine kaufmännische Ausbildung, das Dolmetscher-Examen in Englisch und Französisch.Mit 23 Jahren heiratete sie Dr. Robert Reichold , den sie per Zufall auf einer Bahnreise kennengelernt hatte. Er war in Dresden als Chemiker tätig und das junge Paar war glücklich, in dieser Kunst- und Kulturstadt zu leben. Eine Tochter ist in Dresden geboren. Als die Familie am 23. Februar 1945 in Dresden total ausgebombt wurde und alles verloren hatte, zog sie nach einer kleinen Odyssee nach Sulzbach-Rosenberg. Hier wurde die zweite Tochter geboren.1949 beschlossen die beiden Eheleute, gemeinsam einen Arzneimittel-Großhandel in Sulzbach-Rosenberg aufzubauen. Rose-Marie Reichold war für den kaufmännischen Bereich zuständig und die Ausbildung der kaufmännischen Lehrlinge. Hier konnte sich ihre Persönlichkeit als Unternehmerin entfalten. Die Lehrlinge aus dem Reichold'schen Betrieb waren gut ausgebildet und begehrt, besonders bei der Maxhütte.Nach dem Tod ihres Mannes 1970 hatte sie sich entschlossen, den Betrieb alleine weiter zu führen. Daraus wurden noch 16 Jahre intensiver Tätigkeit mit dem Anbau einer großen Halle für diverse Auslieferungslager. Rose-Marie Reichold hatte von ihren Angestellten immer vollen Einsatz gefordert, ihnen aber viel mit auf den Lebensweg gegeben. Die ein- oder zweitägigen Betriebsausflüge jedes Jahr plante sie mit Begeisterung, ebenso hatte sie noch bis zu ihrem 96. Lebensjahr jedes Jahr eine Weihnachtsfeier mit etlichen früheren Angestellten gemacht, viele kamen jedes Jahr zu ihrem Geburtstag.Trotz ihres hohen Alters besteht immer noch ein Band der Freundschaft zwischen ihnen. Als Rose-Marie Reichold nach einem arbeitsreichen Leben in Rente ging, hatte sie noch einen unerfüllten Wunsch: sich noch viel mehr von der Welt anzusehen. Die Zeit und Möglichkeit zu reisen wurde ihr vom Schicksal geschenkt. Sie hat alle Kontinente gesehen und sieht auf ein reiches, erfülltes Leben zurück.Leider ist sie durch eine Hüftluxation seit letztem Sommer fest ans Bett gebunden. So hat sie in ihrem Leben noch erleben müssen, was sie nie wollte: angewiesen zu sein auf die Pflege anderer. Aber vielleicht musste sie schicksalsmäßig auch diese Erfahrung machen. Heute gratulieren ihr auch Landrat und Bürgermeister zum 100. Geburtstag.