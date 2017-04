Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.04.2017

Als neues Leitungsteam führen Herbert Appl und Annemarie Hartmann die Kolpingsfamilie in die Zukunft. Nach Franz Plachetta schied nun auch Helga Gnan aus dem Führungsstab aus. Ihre Nachfolgerin Annemarie Hartmann behält den Vorsitz der Frauengruppe.

6500 Euro an Spenden

Alte Handys willkommen

Neuwahlen Kolpingsfamilie Auerbach



Präses: Markus Flasinski



Leitungsteam: Herbert Appl Annemarie Hartmann



Schriftführerin: Sieglinde Kugler



Kassengeschäfte: Josef Gumann



Vermögensverwalter: Norbert Grüner



Ausschuss: Alfred Frohnhöfer, Georg Kugler, Georg Suttner, Resi Seitz und Helga Ebert



Kassenprüfung: Anton Lord und Alfred Felser. (cs)

Trotz der Investition in eine neue Elektronik der Kegelbahn konnte 2016 ein Überschuss erwirtschaftet werden. Vermögensverwalter Norbert Grüner

Auerbach. Von einem aktiven Vereinsleben im abgelaufenen Jahr berichtete Appl. Er erwähnte Aktionen sowohl im kirchlichen als auch im gesellschaftlichen Bereich. Das Kolpinghaus werde auch von anderen Vereinen gut angenommen.So nutze es die Faschingsgesellschaft Stadtgarde das ganze Jahr über zum Training der Garden. Auch der Heimat- und Volkstrachtenverein sowie die Knabenkapelle bedienen sich immer wieder des Saals. Nach der Schließung des Vereinslokals Ruder probt seit zwei Jahren auch der Männergesangverein 1884 wöchentlich im Kolpinghaus. Die Saalgebühren seien, von wenigen Ausnahmen abgesehen, abgeschafft.Mit einer Summe von 6500 Euro habe sich die Kolpingsfamilie 2016 wieder im sozialen Bereich engagiert. Empfänger waren der Hospizverein Amberg (1000 Euro), der Archeladen (1000 Euro), der Tisch der Begegnung (500 Euro) und der Comboni-Missionar Pater Markus Körber (4000 Euro) für Hungernde im Südsudan.Über eine sehr aktive Frauengruppe freut sich Annemarie Hartmann. Ehrende Worte fand sie für die verstorbene ehemalige Vorsitzende Veronika Grüner. In ihre Amtszeit fiel die Herausgabe eines Backbuchs, das in vier Auflagen mehr als 1500 Exemplare verkaufte. "Mit der Pflege der Gemeinschaft und Geselligkeit, auch des religiösen Lebens in der Pfarrei, stellt die Frauengruppe immer noch eine wichtige Säule im Vereinsleben der Kolpingsfamilie dar", unterstrich Annemarie Hartmann. Obwohl die Beteiligung nachlasse, wolle sie Osterkrone, Palm- oder Erntedanksträußchen und alles andere, was Zuspruch in der Bevölkerung findet, nicht in Frage stellen.Der Verkauf der selbst gebundenen Sträußchen sowie Tombola und Basar beim Adventsmarkt brachten einen Erlös von rund 1686 Euro. Außerdem erinnerte sie an die seit vielen Jahren bestehende Briefmarkenaktion, die viele Ausbildungsplätze in Entwicklungsländern geschaffen habe. Gesammelt werden für das Kolpingwerk auch ausrangierte Handys, Akkus und Ladegeräte.Ein kleines Plus meldete Vereinskassier Josef Gumann. Mit einem positiven Ergebnis wartete auch Vermögensverwalter Norbert Grüner auf. Detailliert informierte er über die vier Bereiche Vermögensverwaltung, ideeller Bereich, Zweckbetrieb und Wirtschaftsbetrieb. "Trotz der Investition in eine neue Elektronik der Kegelbahn konnte 2016 ein Überschuss erwirtschaftet werden. Die Kolpingsfamilie steht noch auf gesunden Beinen." Obwohl sie mehr Geld an den Verband abführen muss, denke sie nicht an eine Beitragserhöhung.Präses Markus Flasinski macht sich Sorgen um den Nachwuchs. Er regte das Werben unter jüngeren Leuten an. Angesichts der anstehenden Sozialwahlen, bei der auch eine Reihe engagierter Kolpingmitglieder antrete, rief er zur Beteiligung auf. 2018 stünden dann Wahlen zum Pfarrgemeinderat und zur Kirchenverwaltung auf dem Programm. (Mehr zum Thema)