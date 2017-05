Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

01.05.2017

Blauer Himmel über dem Schlackenberg: Am Fuße der sanierten Deponie tuckerte es erheblich am Montag, denn die Oldtimer- und Schlepperfreunde Amberg-Schäflohe rückten an mit ihren alten Bulldogs, begleitet von den befreundeten Clubs und Stammtischen aus Seiboldstetten bei Alfeld und Schwend im Birgland. Hans Rubenbauer, der Chef der Schlepperfreunde, hatte den Maiausflug organisiert. Am Schlackenberg erwartete sie schon Dr. Klaus-Peter Berr mit Kollegen, der die zweistündige Führung über den mächtigen Berg hielt. Die rund 70 Teilnehmer erfuhren alles Wissenswerte über die Geschichte des Maxhütten-Berges, seine aufwendige Sanierung und die Zukunftspläne, die die Regierung der Oberpfalz damit hat. Geduldig warteten die Allgaier, Lanz, Fendt, Schlüter, Hanomag, Deutz, Holder, Ferguson auf ihre Besitzer. Anschließend machte sich der Tross mit mehreren Dutzend Schleppern auf nach Breitenbrunn zum Mittagessen.