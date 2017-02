Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.02.2017

08.02.2017

Sepp Lösch und seine Mitstreiter sind bislang zufrieden. Für ihre Aktion "Rettet den Hochofen" haben die IG Freunde Rosenbergs und die Redaktion des Rosenbladl, eines Dorfmagazins für Rosenberg, bereits 2000 Unterschriften gesammelt.

Es wäre das einzige Hochofen-Denkmal Deutschlands, wenn nicht Europas. Initiator Sepp Lösch

Allein 700 davon am Sonntag beim Lichtmess-Markt in der Sulzbacher Innenstadt. Ihre Unterschriftenaktion hatten die Initiatoren beim Weihnachtsmarkt begonnen. In ihren Bemühungen wollen sie aber nicht nachlassen - ganz im Gegenteil: Sie wollen weiter fleißig Unterschriften sammeln. Jahrhundertelang prägte die Montanindustrie die Region. Die Geschichte der Eisengewinnung und -verhüttung beschränkt sich längst nicht nur auf die Maxhütte, sondern reicht viel, viel weiter zurück. "Die Anfänge waren im Mittelalter", erklärt Sepp Lösch, einer der Sprecher der IG Freunde Rosenbergs.Ihm liegt der Erhalt des Hochofens als Industriedenkmal am Herzen. Sepp Lösch spricht von einem kulturhistorischen Erbe, nicht nur für die Region. "Es wäre das einzige Hochofen-Denkmal Deutschlands, wenn nicht Europas." Deshalb habe man auch schon Kontakt zu Politikern und Abgeordneten der Region aufgenommen, "um das auf der politischen Schiene voranzubringen"."Der Hochofen hat für Bayern einen ähnlichen Stellenwert wie die Königsschlösser", findet Lösch. Bei 700 gesammelten Unterschriften allein am Lichtmess-Markt mussten die Freunde Rosenbergs nicht großartig Überzeugungsarbeit leisten. Lösch weiß aber auch, dass nicht alle die Meinung, der Hochofen müsste erhalten werden, teilen. "Es gibt auch andere Stimmen, die sagen: Reißt es weg, das alte Glump."