31.01.2017

Keine Zeitung im Briefkasten. Und auf dem Weg zurück ins Haus dann noch ein sauberer Sturz in der total vereisten Einfahrt - der Dienstag fing schon gut an. Viele Bürger verwünschten das Glatteis, das der Regen seit Montagmittag in die Region produzierte. Die Schüler dagegen freuten sich über einen freien Tag. Und die Polizei, trotz der Straßenverhältnisse, über einen ruhigen Vormittag.

3600 blieben zu Hause

Räumen und streuen

Mehrmals täglich

Eis-Bruch Durch das Blitzeis von Montag auf Dienstag kam es im Stadtgebiet von Sulzbach-Rosenberg zu einer gestiegenen Zahl an gestürzten Passanten. Nach Angaben von Dr. Lothar Haidn, Oberarzt der Chirurgie am St.-Anna-Krankenhaus, seien bis Dienstagmittag schon mehr als 30 Sturzopfer ins Klinikum gebracht worden. Zwölf davon lägen bereits stationär und würden auf ihre OP warten. Bei den Verletzungen handelte es sich ausschließlich um Knochenbrüche, so die Angaben des Mediziners. (oy)

Gähnende Leere in den Schulgebäuden: Fast alle Schüler hatten am Morgen mitbekommen, dass der Unterricht landkreisweit ausfiel - nur vereinzelt erschienen Kinder oder Jugendliche an den Toren. Lehrer und Sekretariate kümmerten sich um sie. HCA-Gymnasium, Höllerer-Realschule, Mittelschule Krötensee, Pestalozzi- und Jahnschule sowie die Beruflichen Schulen hatten um 5.33 Uhr durch eine E-Mail des Schulamtes erfahren, dass im gesamten Landkreis inklusive Amberg kein Unterricht ist.Alleine in Sulzbach-Rosenberg betraf das die erstaunliche Zahl von über 3600 Schülern. Dazu kommen noch die Kinder und Jugendlichen der Städtischen Sing- und Musikschule. Die Lehrer, die in solch einem Fall eigentlich Dienstpflicht haben, kamen nur teilweise zum Arbeitsplatz - vor allem für Auswärtige war die Anreise auf glatten Straßen viel zu gefährlich. Hier gab es dann kurzfristige Absprachen mit den Schulleitungen.Der Schulbus-Verkehr fand aufgrund der Straßenglätte und des Schulausfalls größtenteils nicht statt, schildert Busunternehmer Peter Bruckner. Ab 7.30 Uhr seien jedoch die Linien des Nahverkehrs wieder ordnungsgemäß bedient worden, Zwischenfälle habe es keine gegeben."Als ich heute früh mit maximal 60, 65 Sachen von Amberg nach Sulzbach-Rosenberg gefahren bin, haben mich die besonnenen Autofahrer auf der gut präparierten B 85 schon beeindruckt", meinte Hauptkommissar Peter Merold, stellvertretender Chef der Sulzbacher Polizeiinspektion.Seine Beamten hatten denn auch einen ruhigen Morgen - es passierte fast nichts auf den Straßen, außer ein oder zwei "Grabenrutschern". Man habe schon den Schulausfall gespürt, es seien einfach viele Bürger zu Hause geblieben: "Das nahm viel Druck von den Straßen." Gleiches galt für die Polizeiinspektion Auerbach, auch hier fast keine Glätteunfälle.Auf der Autobahn zwischen Amberg und Alfeld gab es keine Probleme, vor allem, weil schon Montag ab Mittag mit acht Fahrzeugen permanent präventiv gestreut wurde, um Eisbildung zu verhindern. Das wird heute wiederholt. Unfälle blieben auch hier aus, bilanzierte Hans Schwemmer, Chef der Autobahnmeisterei.Für die Feuerwehren meldete die Integrierte Leitstelle ganze drei Einsätze in den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Schwandorf. Dagegen musste der Rettungsdienst zur Hilfe für mehr als 30 gestürzte Personen ausrücken.Früh aufstehen mussten die Spezialisten der Stadt: Bauhof und Stadtgärtnerei starteten mit ihren insgesamt 13 Fahrzeugen teils schon um 4 Uhr. "Wir haben am Montagnachmittag schon mit Salz vorgestreut, als der Regen begann, und dann noch bis 20 Uhr weitergemacht. Aber am Vormittag hat sich die Lage entspannt", berichtete Bauhof-Chef Erwin Thurner.Und auch die Truppe von Stadtgärtnermeister Klaus Herbst begann schon in der Dunkelheit: Insbesondere öffentliche Geh- und Radwege, aber auch Parkplätze und Gassen fallen in ihre Zuständigkeit, sie werden teils mehrmals täglich betreut. "Vor allem der Handstreudienst ist enorm wertvoll, gerade in der gepflasterten Altstadt, wo kein Räumfahrzeug hinkommt." Bauhof und Gärtnerei haben sich die Aufgabengebiete im Stadtgebiet genau aufgeteilt, und das funktioniert gut. Wie es weitergeht, entscheidet sich heute Nacht.