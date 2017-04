Schulbienen-AGs in Aktion

25.04.2017

(pad) Das Bienenjahr beginnt, und die Schulbienen der Pestalozzi-Grundschule und der Krötensee-Mittelschule werden bald mehr Platz benötigen. Bei einem gemeinsamen Aktionstag bauten Grund- und Mittelschüler jetzt viele neue Rahmen für künftige Bienenwohnungen.

Seit mehr als 100 Jahren ist es ein Anliegen des Bienenzuchtvereins Sulzbach-Rosenberg, die Schüler über Bienen und deren Bedeutung für die Natur und den Menschen zu informieren. Mit dem Projekt "Schulbienen" eignen sich die Schüler inzwischen nicht nur theoretisches Wissen an, sondern werden aktiv einbezogen in die ganzjährlichen Tätigkeiten eines Imkers.Die betreuenden Lehrkräfte der Bienen-Arbeitsgemeinschaften sind Wolfgang Wessely, Krötensee-Mittelschule, sowie Lehrerin Bettina Nuss und Ruheständler Gerhard Blüchel von der Pestalozzi-Grundschule. Sie fertigten mit ihren Schülern unter fachkundiger Anleitung von Helmut Heuberger und Stefan Hubmann in den Werkstätten der Mittelschule rund 50 Rahmen aus Holz für neue Bienenwaben.