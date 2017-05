Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

24.05.2017

9

0 24.05.2017

Zwei Schiffe kreuzen im Mittelmeer, eines grün, das andere rot. Blauer Himmel, blaues Meer - Urlaubsgefühl? Alles andere als das. Jeder der ehemaligen Schiffskutter hat Hunderte von Schwimmwesten an Bord, Rettungsinseln und eine Crew, die Ausschau hält nach Flüchtlingsbooten, um Menschen zu retten.

Westen und Inseln

Selber in Seenot

Das Problem ist nicht auf See entstanden und wird auch dort nicht gelöst werden. Sea-Eye-Kapitän Markus Neumann zu den Flüchtlingsströmen von Afrika nach Europa

(hka) Überladene Schlauchboote, ertrunkene Menschen, die schrecklichen Bilder im Fernsehen sind fast alltäglich geworden. Ungleich beklemmender dagegen sind die Berichte eines Mannes, der das Elend der Flüchtenden vor Ort miterlebt: Markus Neumann aus Kümmersbruck, ein Kapitän der Sea-Eye, kam auf Einladung der Verdi-Jugend Oberpfalz und des "Jugendclubs Bureau" ins Capitol, um von der Seenotrettung vor der Küste Afrikas zu berichten.Zwei betagte Fischkutter hat der Verein Sea-Eye, eine kleine Gruppe um den Regensburger Unternehmer Michael Buschheuer, für die Seenotrettung umrüsten lassen, "um dem Sterben der Flüchtenden im Mittelmeer nicht länger tatenlos zuzusehen". Die Initiative ist inzwischen auf über 500 Menschen aus ganz Deutschland angewachsen. Sie arbeiten alle ohne Bezahlung mit, verzichten auf Freizeit und Urlaub.Markus Neumann ist einer von ihnen. "Wir machen Seenotrettung, weil die Länder ihrer Pflicht nicht nachkommen", erklärt er das Engagement seines Vereins. "Mare Nostrum", "Triton" und "Frontex" sind Organisationen, die ins Leben gerufen wurden, um im Mittelmeer Flüchtlinge zu retten und Grenzen zu sichern. Trotzdem, so der Redner, seien 2016 nach offiziellen Angaben 4223 Menschen in der zentralen Route im Mittelmeer gestorben, in diesem Jahr seien es bis April bereits 1000 Tote. Die Sea-Eye und ihr Schwesterschiff "Seefuchs" wollen diesem Sterben Einhalt gebieten. Sie sind mit einer Krankenstation ausgerüstet, an Bord befinden sich 700 Schwimmwesten und Rettungsinseln für weitere 500 Menschen.Der Stützpunkt der beiden Schiffe ist Malta, von dort aus kreuzen sie jeweils zwei Wochen lang rund fünfzig bis sechzig Kilometer vor der libyschen Küste in internationalen Gewässern. Menschen aufnehmen wollen sie nicht, "dafür sind unsere Kutter nicht geeignet", sagt Neumann. Sie setzen einen SOS-Notruf an die "Seenotleitstelle Mittelmeer" in Rom ab. Nach Seerecht sind Schiffe, die sich in der Nähe befinden, verpflichtet, Hilfe zu leisten.Trotzdem kommt es zu Situationen, in denen zum Beispiel die Sea Eye an Ostern 2017 drei mit Flüchtlingen überfüllte Schlauchboote sichtet und weder Militär noch Küstenwache erreichbar sind. "Über achtzig Stunden war unsere Crew im Einsatz", berichtet der Kapitän, "wir mussten die Flüchtlinge aus den überfüllten und beschädigten Schlauchbooten an Bord nehmen, gerieten dabei selber in Seenot, konnten aber 970 Menschen vor dem Ertrinken retten".Alptraum-Bilder und Horror-Geschichten sind das, die die Zuhörer im Capitol tief bewegen, insbesondere der kurze Film, der die Rettungsaktion an Bord schildert. Es bleiben offene Fragen, die der Skipper in der Diskussion zu beantworten versucht. Dass die Crew diese schockierenden Erlebnisse mit Hilfe der Malteser in Malta verarbeiten kann, dass die Regensburger Initiative von politischen Parteien nicht unterstützt wird, dass Frontex eine Zusammenarbeit nicht unbedingt forciert und dass die EU 200 Millionen für die sogenannte libysche Coastguard zur Verfügung stellt, einer, laut Neumann, "Bande von Gangstern und Schleppern". Den Einwand, die Seeretter seien ungewollte Unterstützer der Schlepperbanden widerlegt der Redner: Auch die Beendigung von "Mare nostrum" konnte angesichts der schrecklichen Zustände in Libyen die Flüchtlingsflut nicht eindämmen."Kein Mensch verlässt seine Heimat freiwillig", sagt der Menschenfischer aus der Oberpfalz. 2016 hat die Sea-Eye 5568 Menschen im Gebiet vor der Küste Libyens gerettet. Er erklärt: "Wir würden lieber heute als morgen aufhören, es ist aber keine Lösung in Sicht. Das Problem ist nicht auf See entstanden und wird auch dort nicht gelöst werden."