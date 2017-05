Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

21.05.2017

Was tut sich in Sulzbach-Rosenberg und wo fließt eigentlich das Geld der Stadt hin? Fragen dieser Art beantwortete Bürgermeister Michael Göth bei der Seniorenfahrt durch das Stadtgebiet. Organisiert wurde der zweistündige Ausflug von Andreas Knopp, dem Seniorenbeauftragten der Stadt. Er hatte einen Niederflurbus organisiert.

Weitere Neubaugebiete

Die Nachfrage war groß, und so war der Bus ausgebucht. Für die Senioren ging es zu allererst in das neue Gewerbegebiet nach Kempfenhof. Dort erläuterte Bürgermeister Michael Göth die Erschließungsmaßnahmen zum Gewerbegebiet. Danach wurde der Neubau des Kempfenhofer Weges begutachtet, sowie das Gelände, auf welchem demnächst das Neubaugebiet entstehen soll.Anschließend ging die Fahrt nach Siebeneichen, ebenfalls zum Neubaugebiet. "Der Bedarf an Bauparzellen ist enorm", so Bürgermeister Michael Göth. "Wachstum erfordert zuerst auch Aufwand, und so arbeitet die Stadt weiterhin mit Hochdruck an der Erschließung neuer Baugebiete. Damit sich die Bürger den Traum vom Eigenheim auch erfüllen können." Die Senioren sprachen auch die Belastungen durch die Baustellen an. Vor allem die Sanierungen und Neubauten der Brücken brächten oft beachtliche Einschränkungen. Ein Paradebeispiel sei hierbei auch der Neubau der Brücke am Erlheimerweg gewesen. Dafür warb Bürgermeister Michael Göth bei den Baustellen um Verständnis. Zudem wurde noch der Neubau der Jahnschulturnhalle besichtigt, derzeit das größte Bauvorhaben der Stadt. Anschließend und gleich in der Nachbarschaft lag der Neubau des Eingangsbereiches am Waldbad."Wichtig sind auch die weichen Standortfaktoren", so das Stadtoberhaupt. Es sei ein großes Anliegen, den Bürgern ein entsprechendes Freizeitangebot zu bieten. "Das Waldbad trägt einen wesentlichen Teil zu diesem Angebot bei. Da bleiben umfangreiche Sanierungsarbeiten nicht aus, zudem soll das Angebot für Jung und Alt erweitert werden." Zum Abschluss ging es für die gesellige Runde noch zum Kaffeetrinken in die Sozialstation. Hier konnten sich die Teilnehmer noch über das Erlebte austauschen.