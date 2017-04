Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

"Die Sicherheit der Bevölkerung ist in der Stadt auch weiterhin gewährleistet." Mit dieser Kernbotschaft belegte Erster Polizeihauptkommissar Michael Kernebeck als Leiter der Inspektion Sulzbach-Rosenberg auch den positiven Trend der vergangenen Jahre. Bürgermeister Michael Göth und Ordnungsamtsleiterin Rosalia Wendl nahmen dies beim Sicherheitsgespräch im Rathaus mit großem Wohlwollen auf und sparten nicht mit Lob für die Polizeiarbeit.

Als Gründe dafür machte der Inspektionschef, der mit seinem Stellvertreter Peter Merold die Zahlen für das Jahr 2016 vorlegte, in erster Linie den ländlichen Raum im Gegensatz zu den Ballungzentren aus. Während im Zuständigkeitsbereich die Straftaten um zwei auf 1262 Fälle anstiegen, reduzierte sich die Zahl in der Herzogstadt um 23 auf 846 Fälle.Bei der Aufklärungsquote verzeichneten die Beamten einen Anstieg um 1,7 Punkte auf nunmehr 68,7 Prozent. Dieser Wert liege auch deutlich über dem Bayerndurchschnitt (63,7 Prozent). Unter der Rubrik "Gewaltkriminalität", darunter fielen beispielsweise Raub oder gefährliche Körperverletzung, führen die Ordnungshüter 22 (38 im Vorjahr) Fälle auf, die allesamt aufgeklärt werden konnten.Bei der Straßenkriminalität stellt die Polizei eine Zunahme um 19 auf 138 Fälle fest. "Diese Steigerung resultiert vor allem aus der ebenfalls gestiegenen Anzahl der sonstigen Sachbeschädigungsdelikte und Beschädigungen an Kraftfahrzeugen", erklärte Kernebeck. Als Beispiel führte der Dienststellenleiter abgerissene Außenspiegel oder Kratzspuren im Lack an. Wie die PI-Vertreter weiter deutlich machten, werde seit geraumer Zeit auch mehr angezeigt. Zu den leidigen Sprayer-Aktionen im Stadtgebiet seien die Ermittlungen noch nicht ganz abgeschlossen. Entlastung brachten für die Polizei die vorübergehende Schließung einer Disco am Stadtrand, der Einsatz von privaten Sicherheitsdiensten in Tanzlokalen und die verbesserten Überwachungsmöglichkeiten - etwa durch Kameras im öffentlichen Raum.Bei der Diebstahlkriminalität listen die Beamten 239 (238) Fälle auf. Beim Fahrradklau gibt es zwar 23 (33) Delikte, örtliche Schwerpunkte seien aber nicht erkennbar. "Ein wichtiges Thema in ganz Bayern sind nach wie vor die Wohnungseinbrüche. Es sind zwar bei uns immer noch zu viele, aber mit insgesamt sechs Fällen (Landkreis 43, Amberg 25 Einbrüche) sind wir auf einem guten, rückläufigen Weg", merkte Kernebeck an.Die positive Entwicklung auf diesem Sektor sei unter anderem den vielfältigen Präventionsmaßnahmen, wie Aufklärung, Sicherungen oder Alarmanlagen, geschuldet. Gerade wegen der vormaligen Zunahme von Einbrüchen hätte die PI auch ihre Streifen in Randlagen oder auf der B 85 und B 14 erhöht, um eventuell durchziehende Diebesbanden bereits durch optische Präsenz abzuschrecken.