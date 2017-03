Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Für stolze Besitzer eines Eigenheims in Rosenberg gibt es gute Gründe, Mitglied der Siedlergemeinschaft zu sein. Seit 2016 gehört ihr auch selbst ein Häuschen am Meierfeld. Das freut besonders die Kinder.

Erinnerungen Der Film "Die letzten Tage der Maxhütte" weckte bei ehemaligen Beschäftigten einige Emotionen. Werner Singer drehte diese einmalige Dokumentation über die gesamte Produktionskette am 11. September 2002, wenige Tage vor der endgültigen Stilllegung. "Ohne die Maxhütte gäbe es wahrscheinlich auch die Siedlergemeinschaft Rosenberg nicht", erklärte Hildegard Geismann. "Unser Verein ist ja 1957 durch den Wohnungsbau der Maxhütte mit der Siedlung Oberschwaigstraße, Schlesierstraße und Vollmarstraße entstanden. Deshalb unterstützen wir auch die Aktion 'Rettet den Hochofen und die Hochofen-Plaza' als Denkmal an diese einstige Lebensader unseres Dorfs." (gsh)

Das Siedlerhaus ist mehr als ein Gerätehaus. Es ist ein Anlaufpunkt und ein Zuhause für uns. Vorsitzende Hildegard Geismann

Auf ein ereignisreiches 2016 blickte die Siedlergemeinschaft Rosenberg, inzwischen 60 Jahre alt, bei ihrer Hauptversammlung im Kettelerhaus zurück. Bürgermeister Michael Göth dankte den Mitgliedern: "Sie tragen mit der Pflege ihrer Häuser und Grundstücke wesentlich zu einem positiven Ortsbild mit viel Grün bei."Anfang 2016 stand die Fertigstellung des Gerätehauses mit Außenputz und Außenanlagen im Fokus. Die Einweihung mit einem Tag der offenen Tür am 28. Mai sei ein Jahreshöhepunkt gewesen. "Das Siedlerhaus ist mehr als ein Gerätehaus. Es ist ein Anlaufpunkt und ein Zuhause für uns", stellte die Vorsitzende Hildegard Geismann fest. Besonders freute sie sich, jetzt auch einen Platz für Kinder-Veranstaltungen zu haben. Bisher hätten bereits drei Nachmittage Kinder, Eltern und auch die Veranstalter selbst begeistert.Aktuell hat die Siedlergemeinschaft Rosenberg 758 Mitglieder. 17 Neuaufnahmen hätten sich durch 14 Todesfälle und einige Austritte in der Statistik nicht als Zuwachs niedergeschlagen.Die Bilder-Rückschau erinnerte an die Einweihung des Gerätehauses, Radltour, Sommerfest, Weinfahrt, Erntedank, Besichtigung des St. Anna-Krankenhauses und einen Kochabend. Gemeinsam bauten die Siedlergemeinschaften Feuerhof, Lerchenfeld, Loderhof und Rosenberg zum vierten Mal bei der Verbrauchermesse Kompas einen Info-Stand und eine Pflanzenbörse auf, deren Erlös an die Sulzbach-Rosenberger Hilfsorganisation MEINE ("Menschen in Not erreichen") ging. Die Fahrt zur Landesgartenschau nach Bayreuth und die Sammelbestellung der 50-Liter-Mülltonnen verbuchte die Vorsitzende ebenfalls als gelungene Gemeinschaftsveranstaltungen.Schatzmeister Bernd Renner zeigte solide Finanzen auf. "Die Rückführung des Baudarlehens geht durch Sondertilgungen zügig voran", berichtete er. Unter anderem ermöglichten das die Sommerfeste. 2016 sei das bisher beste Rechnungsergebnis erzielt worden. Die Revisoren Hermann Kasper und Petra Schilling bescheinigten Renner eine tadellose Kassenführung.Die angekündigte Beitragsanpassung trug die Mitgliederversammlung ebenfalls mehrheitlich mit. Sie war notwendig geworden, weil der Betrag, den die Vereine pro Mitglied an den Eigenheimerverband Bayern leisten müssen, ab 2017 deutlich erhöht wurde. In diesem Zusammenhang verwies die Vorsitzende auf die im Beitrag eingeschlossene Haus- und Grundstückshaftpflicht, Bauherrenhaftpflicht oder Rechtsberatung. Einige Rabatte im örtlichen Handel, Sammelbestellungen und nicht zuletzt der Verleih von Gartengeräten seien weitere Vorteile. Zudem vertrete der Landesverband die Interessen der Eigeheimer, beispielsweise bei der Grundsteuerreform oder auch bei Straßenausbaubeiträgen.Eine Satzungsänderung betrifft die Form der Ladung zur Jahreshauptversammlung. Die Nachwahl eines Beiratsmitglieds ging zügig und einstimmig über die Bühne. Ilse Dehling rückt ab sofort für die ausscheidende Ramona Kaufmann nach.