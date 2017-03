Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

17.03.2017

Aktuell betreut der Verein "Licht für Tibet" 67 Patenschaften. Damit kann tibetischen Flüchtlingen, die in Indien eine Zuflucht gefunden haben, wirkungsvoll geholfen werden. Zur Übergabe von 23 500 Euro an Spendengeldern sind die Vorsitzende Simone und ihr Mann Peter Gradl wieder am Subkontinent unterwegs.

Ohne Bürokratie

In enger Zusammenarbeit mit dem in der Herzogstadt bestens bekannten buddhistischen Mönch Lama Tendar werden die beiden Sulzbach-Rosenberger auf ihrer Reise auch in Südindien Kontakte zu neuen Patenkindern herstellen. Das Ziel Bylakuppe liegt fünf Autostunden westlich von Bangalore, wo sich mehrere Klöster (zwischen 5000 und 8000 Mönche je Kloster) und einige tibetische Flüchtlingscamps befinden. Dort wird für die Oberpfälzer genügend Gelegenheit sein, um arme, kranke und bedürftige Menschen zu unterstützenDanach führt die Route der Gradls, die sich mit ihrem Verein schon seit neun Jahren dieser humanitären Aufgabe verschrieben haben, wieder nach Nordindien, wo in Rewalsar und Umgebung die meisten Patenkinder leben. "Unsere Hauptaufgabe besteht darin, bei den Besuchen das Geld der Paten direkt an die Flüchtlinge auszuhändigen", erläutern Simone und Peter Gradl, ihre Vorgehensweise. Die Freude und Dankbarkeit der Leute rühre sie bei den einzelnen Treffen immer wieder sehr an.Neben den direkten Patenschaften zeigt der Verein, der in Lama Tendar vor Ort auf einen wichtigen Gewährsmann zählen kann, verstärktes Engagement bei der Unterstützung von Kindern, um ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen. Nur über die Bildung führe der Weg aus dem Teufelskreis der Armut. Mehr als 23 500 Euro bringen die Herzogstädter in die tibetischen Flüchtlingscamps.Großen Wert legen die Vereinsvertreter auf die persönlichen Kontakte, um den Weg der vielfältigen Hilfe direkt verfolgen zu können. Der Verein arbeite ausschließlich ehrenamtlich, um keine Kosten für Bürokratie ausgeben zu müssen. In diesem Zusammenhang danken die Vereinsvertreter allen Spendern, die dieses stattliche Summe ermöglicht haben. Eine schöne Summe konnte dafür auch auf der Rosenberger Dorfweihnacht und am Hersbrucker Weihnachtsmarkt gesammelt werden